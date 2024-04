World Parkinson's Day 2024: क्यों मनाया जाता है ये दिन? जानिए पार्किंसन रोग के लक्षण, कारण, इलाज और बचाव के बारे में सबकुछ

पार्किंसन रोग में धीरे-धीरे न्यूरोन्स की कमी होने लगती है.

All About The About Parkinsons Disease: विश्व पार्किंसन दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है, पार्किंसन रोग के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करता है. यह दिन रोगी और उनके परिवारों को एकसाथ आने और इस बीमारी के बारे में जानकारी और सपोर्ट प्राप्त करने का एक मौका प्रदान करता है. इस साल विश्व पार्किंसन दिवस 2024 पर कई राष्ट्रों में कई कार्यक्रम और आयोजन हो रहे हैं. इन कार्यक्रमों में रोगी, उनके परिवार और सपोर्टर्स को संगठित रूप से जुटाकर उन्हें सहायता और संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है. पार्किंसन रोग का सही समय पर निदान और उपचार मिलना बहुत बहुत जरूरी है. इस बीमारी के लक्षणों को पहचानने और उपचार के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पार्किंसन दिवस का महत्व बहुत ज्यादा है.