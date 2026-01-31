Crying Helps With Stress: क्या रोने से तनाव कम होता है? एक्सपर्ट से जानिए क्या है सच!

Does Crying Relieve Stress: क्या आपको भी बिना किसी बात के कभी भी रोना आ जाता है? घबराने की जरूरत नहीं है. पहली बात तो यह है कि यह सामान्य है. दूसरा, यह शरीर के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. अध्ययनों से पता चला है कि खुलकर रोने से तनाव कम होता है और आप बेहतर महसूस करते हैं. तो चलिए बिना देरी किए पूर्णिमा पेरी एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी हार्मोन कोच से जानते हैं कि जब आप बिना किसी कारण के रोते हैं, तो यह वास्तव में आपके शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि एक नियामक हैं."

आंसू तनाव कैसे कम करते हैं?

रोने से तनाव कैसे कम होता है, यह समझाते हुए हार्मोन कोच ने लिखा कि रोने से पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है, सरल शब्दों में, जब आपके शरीर में कोर्टिसोल का स्तर अधिक होता है, तो शरीर इसे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढता है. ऐसे में, रोना आपको तनाव की स्थिति से बाहर निकाल सकता है.

अगर आप ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं, तो संभवतः आपके शरीर में कोर्टिसोल का स्तर अधिक है. ऐसे में रोने से तनाव दूर हो जाएगा और आपको बेहतर महसूस होगा. क्लीवलैंड क्लिनिक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, खुलकर रोने से ऐसा महसूस होता है जैसे सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो. यह नेगेटिव थिंकिंग को रोकता है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है.

पूर्णिमा पेरी के अनुसार, आंसू आंतरिक दबाव को कम करने में मदद करते हैं. कैसे? अनकही भावनाएं छाती, गले और सिर में तनाव पैदा कर सकती हैं, जब आप रोते हैं, तो यह दबाव कम हो जाता है, जिससे आप हल्का महसूस करते हैं.

क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है और आप निराश महसूस कर रहे हैं, तो आपको रोने का मन कर सकता है. एक बार जब आप आंसू बहा देते हैं, तो चीजें थोड़ी स्पष्ट हो सकती हैं, और आप उन भावनाओं से कुछ स्पष्टता के साथ निपट सकते हैं.

