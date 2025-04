World Liver Day 2025: कब और क्यों मनाता जाता है वर्ल्ड लिवर डे? जानें थीम और लिवर से जुड़ी बीमारियां

World Liver Day 2025: लिवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जो स्वास्थ्य को बनाए रखने में अपना पूरा योगदान देता है. यह हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्सीफाई करता है, आवश्यक पोषक तत्वों का चयापचय करता है और पाचन को बढ़ाने के लिए भी जरूरी कार्य करता है. यही नहीं लिवर फिल्टरिंग प्रक्रिया के दौरान रक्त को साफ और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है. वहीं आपको बता दें, बिगड़ती लाइफस्टाइल के कारण लोगों को लिवर से संबंधित कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में हर साल 19 अप्रैल को लिवर के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 'विश्व लिवर दिवस' (World Liver Day 2025) मनाया जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में और क्या है इस बार की थीम.



विश्व लिवर दिवस का क्या है महत्व | Know World Liver Day Importance

विश्व लिवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को देश और दुनिया के लोगों में लिवर के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हर साल, बड़ी संख्या में लोग लिवर की बीमारी में अपनी जान गंवा रहे हैं. अनुमान है कि 2030 तक नए मामलों में सालाना 35% की वृद्धि हो सकती है. ऐसे में लोगों को लिवर डिसऑर्डर को समझना पहचान और उसके इलाज के बारे में जानना जरूरी है. ऐसे में आइए जानते है कुछ कॉमन लिवर डिसऑर्डर के बारे में.



1. फैटी लिवर (Fatty Liver) यह मोटापे, मधुमेह और उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर से जुड़ा हुआ है, इस स्थिति में लिवर कोशिकाओं के भीतर वसा का निर्माण होता है और इसमें सूजन और फाइब्रोसिस विकसित होने की संभावना होती है.

ये भी पढ़ें- World Liver Day 2025: खान-पान की आदतों को सुधार कर लिवर रोग के जोखिम को 50 प्रतिशत तक करें कम



2. हेपेटाइटिस (Hepatitis) विभिन्न वायरस के कारण होने वाले संक्रमण जो लिवर में सूजन का कारण बनते हैं. क्रोनिक हेपेटाइटिस अगर इलाज न किया जाए तो शरीर पर इसका लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंच सकता है.



3. लिवर फेलियर (Liver Failure) एक गंभीर स्थिति जिसमें लिवर काम करने की क्षमता खो देता है.



4. लिवर कैंसर (Liver Cancer) इसे आमतौर पर लिवर कैंसर के रूप में जाना जाता है और यह लगातार हेपेटाइटिस संक्रमण या सिरोसिस के परिणामस्वरूप विकसित हो सकता है.



5. लिवर सिरोसिस (Liver Cirrhosis) सिरोसिस लिवर में लंबे समय तक होने वाले नुकसान के कारण पैदा होता है,जो इसके कार्य को सीधे रूप से प्रभावित करता है. बता दें , यह अक्सर हेपेटाइटिस या कई वर्षों तक बहुत अधिक शराब पीने के कारण होता है.ॉ



ये है 'विश्व लिवर दिवस' 2025 की थीम| This is the theme of 'World Liver Day' 2025|



इस साल 'विश्व लिवर दिवस' की थीम का नाम 'Food is Medicine' यानी 'भोजन ही दवा' है. जो लिवर की बीमारी को रोकने में पोषण की शक्ति पर प्रकाश डालती है. हम जो भोजन प्रतिदिन खाते हैं, वह या तो लिवर को ठीक करने में मदद कर सकता है या फिर उसे नुकसान दे सकता है. ऐसे में स्वस्थ लिवर के लिए स्वस्थ भोजन का सेवन करना सबसे ज्यादा जरूरी है. एक्सपर्ट के अनुसार जानें स्वस्थ लिवर के लिए कैसे खाने का सेवन करना चाहिए.



- ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड फूड, साबुत अनाज, फाइबर से भरपूर भोजन और मछली या दालें जैसे प्रोटीन खाने की सलाह दी जाती है.

- अपने भोजन में हल्दी, लहसुन, हरी चाय और पत्तेदार साग जैसी सब्जियां शामिल करें.

- पर्याप्त पानी, हर्बल चाय और कम चीनी वाले तरल पदार्थ पिएं.

- शराब, प्रोसेस्ड शुगर, हाई फैट फूड का सेवन न करें.



आपको बता दें, हमारा लिवर हमारे समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए लगातार काम करता है. भारत में, लिवर से संबंधित बीमारियां मृत्यु का 10वां प्रमुख कारण हैं. ऐसे में 'विश्व लिवर दिवस' हमारे स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने, अपने जीवन में स्वस्थ आदतों को शामिल करने और यह पहचानने के महत्व पर प्रकाश डालता है कि रोकथाम की शुरुआत जानकारी से होती है. लिवर की बीमारियों के बारे में जानकारी और लाइफस्टाइल और स्वस्थ भोजन के जरिए आप लिवर से संबंधित समस्याओं की संभावना को बहुत कम कर सकते हैं.

Male Infertility क्या है? पुरुष बांझपन के लक्षण, कारण और इलाज, जानें सब कुछ | Read

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)