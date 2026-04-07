आज वर्ल्ड हेल्थ डे है. हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है. आज के दौर में भागदौड़ भरी जिंदगी और काम के दबाव के बीच हम अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं. वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक बेहद जरूरी संदेश साझा किया है. उन्होंने कहा कि अच्छी सेहत एक चुनाव है जिसे हम अपनी सही देखभाल से बनाए रख सकते हैं. शाह ने एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए तीन मुख्य बातों पर जोर दिया है, पर्याप्त देखभाल, खानपान की अच्छी आदतें और नियमित व्यायाम. अगर हम इन तीन चीजों को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना लें, तो कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं.

अमित शाह का संदेश और सेहत की अहमियत

अमित शाह ने अपने ट्वीट में साफ कहा कि स्वास्थ्य सिर्फ संयोग नहीं बल्कि हमारे फैसलों का परिणाम है. जब हम अपनी बॉडी और माइंड को प्राथमिकता देते हैं, तभी हम एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं. वर्ल्ड हेल्थ डे सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि यह खुद से वादा करने का मौका है कि हम अपनी जीवनशैली में सुधार करेंगे. World Health Day हर साल 7 अप्रैल को WHO की स्थापना की याद में मनाया जाता है.

World Health Day पर अमित शाह ने क्या कहा?

Greetings on World Health Day. Good health is a choice which we can maintain with proper care. On this occasion let us all dedicate ourselves to building a healthy and robust society through adequate care, healthy food habits and regular exercise. — Amit Shah (@AmitShah) April 7, 2026

बेहतर स्वास्थ्य के लिए अमित शाह के बताए 3 जरूरी बदलाव

1. शरीर की पर्याप्त देखभाल

अमित शाह ने सबसे पहले एडिक्वेट केयर यानी पर्याप्त देखभाल की बात की है. इसका मतलब सिर्फ बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाना नहीं है, बल्कि बीमारी को आने से रोकना है.

समय पर मेडिकल चेकअप कराएं.

शरीर के संकेतों को समझें, जैसे थकान या तनाव.

भरपूर नींद लें क्योंकि शरीर को रिकवरी के लिए आराम की जरूरत होती है.

World Health Day 2026: अमित शाह का संदेश, सेहत के लिए 3 जरूरी टिप्स

2. खानपान की स्वस्थ आदतें

हम जो खाते हैं, उसका सीधा असर हमारे दिमाग और शरीर पर पड़ता है. शाह ने हेल्दी फूड हैबिट्स को अपनाने की सलाह दी है. आज के जंक फूड के दौर में घर का बना सात्विक खाना सबसे बेहतर है.

खाने में फल, हरी सब्जियां और प्रोटीन को शामिल करें.

बाहर के डिब्बाबंद खाने और ज्यादा चीनी वाली चीजों से परहेज करें.

पानी का खूब सेवन करें ताकि शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें.

3. नियमित व्यायाम का संकल्प

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है रेगुलर एक्सरसाइज. शरीर को एक्टिव रखना जरूरी है ताकि मेटाबॉलिज्म सही रहे और दिल की बीमारियां दूर रहें.

रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या योग करें.

एक्सरसाइज से न केवल वजन कंट्रोल रहता है, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है.

जिम जाना ही जरूरी नहीं, आप खेलकूद या साइकिलिंग भी कर सकते हैं.

स्वस्थ समाज की ओर कदम

अमित शाह का यह सुझाव सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि एक समृद्ध समाज के लिए भी है. जब देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा, तभी देश प्रगति करेगा. वर्ल्ड हेल्थ डे पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी आदतों को सुधारेंगे और अपने परिवार को भी स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करेंगे. इन छोटी-छोटी आदतों से ही बड़े बदलाव आते हैं. अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लें और आज से ही इन तीन नियमों का पालन करना शुरू करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)