बच्चे को गोद में लेकर सिगरेट पीती महिला का वीडियो वायरल, जानिए कैसे आपकी ये बुरी आदत पहुंचा सकती है बच्चों को बड़ा नुकसान

Second Hand Smoking Can Affect Your Kids: सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर फेमस होने का जुनून आजकल लोगों पर इस कदर सवार है कि वे किसी की सेहत से भी खिलवाड़ करने पर बाज नहीं आते फिर चाहे बात बच्चे की हो या बुजुर्ग की. इस समय सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला छोटे से बच्चे को गोद में लेकर स्मोकिंग करती हुई नजर आ रही है. एक हाथ से महिला ने बच्चे को गोद में लिया हुआ है वहीं दूसरे हाथ से स्मोकिंग कर बच्चे के सामने ही धुआं उड़ा रही है. शायद ये महिला इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसकी इस नादानी से मासूम से बच्चे को क्या परेशानी हो सकती है? आइए जानते हैं सेकंड हैंड स्मोकिंग के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं?

The woman is #smoking while holding an infant and the child kept coughing...



The toddler is exposed to second hand smoke, complete violation of the child's rights.#Reel madness went way too far this time? pic.twitter.com/MMx5U7ZuMQ