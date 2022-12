खतरनाक है Winter smog अपने हेल्दी Lungs को डैमेज होने से बचाने के लिए आज से ही करें ये उपाय

Lungs Health In Winter: सर्दियों में अपने फेफड़ों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है.

खास बातें हमेशा मास्क का प्रयोग करें.

खुली हवा में कम से कम सांस लें.

यहां जानें लंग्स का बचान करने के तरीके.

How Can I Care My Lungs In Winter: ठंड के साथ ही विंटर स्मॉग भी नजर बढ़ने लगता है. बढ़ता प्रदूषण लेवल लोगों के फेफड़ों में वायुमार्ग को अवरुद्ध करने का कारण बन रहा है, यह सांस की समस्याओं को जन्म देता है, कुछ लोग सांस लेने में हांफने लगते हैं. सर्दियों में सर्दी-जुकाम और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में स्मॉग जोखिम और भी बढ़ा देता है. स्मोग फेफड़ों के लिए जहर के समान है. कई फेफड़ों की बीमारियां धुएं में सांस लेने के कारण फैल जाती है. ऐसे में विंटर स्मॉग से अपने फेफड़ों को बचाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं. यहां उन्हीं के बारे में बताया गया है.

स्मॉग से फेफड़ों को बचाने के तरीके | Ways To Protect Lungs From Smog