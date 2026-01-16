आर्म फैट घटाने के 5 असरदार तरीके, वजन कम करने के साथ बाजुओं को भी बनाएं टाइट और सुडौल

वजन घटाने की कोशिश कर रहे कई लोगों की सबसे बड़ी शिकायत बाजुओं पर जमी चर्बी को लेकर होती है. शरीर का वजन कम होने लगता है, लेकिन आर्म फैट लंबे समय तक बना रहता है. इसकी वजह यह है कि बाजुओं की मसल्स पर अलग से काम नहीं किया जाता. आर्म फैट कम करने के लिए वजन घटाने के साथ साथ बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और कंधों की एक्सरसाइज जरूरी होती है. अगर रोजाना कुछ चुनिंदा व्यायाम सही तरीके से किए जाएं, तो बाजुओं की चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है और हाथों में मजबूती भी आती है. यहां जानिए ऐसे ही 5 असरदार एक्सरसाइज.

आर्म फैट कम करने के लिए करें ये 5 एक्सरसाइज - Perform these 5 exercises to reduce arm fat

यह एक्सरसाइज कंधों की मसल्स को एक्टिव करती है, जिससे बाजुओं का ऊपरी हिस्सा टाइट होने लगता है. दोनों हाथों में डंबल पकड़ें, पैरों को हिप दूरी पर रखें और एक हाथ को साइड से ऊपर उठाएं. हाथ को जमीन के समानांतर तक ले जाकर धीरे-धीरे नीचे लाएं. दोनों हाथों से 10 से 12 बार दोहराएं. ध्यान रखें कि कोहनी लॉक न हो.

डंबल कर्ल बाइसेप्स पर सीधा असर डालता है, जिससे बाजुओं की ढीलापन कम होने लगता है. पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखें और हथेलियां बाहर की ओर रखते हुए डंबल उठाएं. कोहनी मोड़ते हुए डंबल को ऊपर लाएं और फिर धीरे से नीचे करें. इसे 10 से 12 बार करना फायदेमंद माना जाता है.

यह एक्सरसाइज ट्राइसेप्स और पीठ की मसल्स को मजबूत बनाती है. हल्का आगे झुककर डंबल पकड़ें और एक कोहनी को पीछे की ओर खींचें. कलाई को पसलियों के पास तक लाकर फिर वापस नीचे लाएं. दोनों हाथों से यह प्रक्रिया दोहराएं.

प्लैंक शोल्डर टैप वजन घटाने के साथ बाजुओं को टोन करने में मदद करता है. प्लैंक पोजीशन में आकर एक हाथ से उल्टे कंधे को छुएं. इस दौरान कूल्हों को स्थिर रखें. दोनों हाथों से 10 से 12 बार दोहराने से बाजुओं और कोर की ताकत बढ़ती है.

डायमंड पुश अप्स बाजुओं के पीछे जमी चर्बी पर असर डालता है. हाथों को फर्श पर पास पास रखें, अंगूठे और तर्जनी उंगलियां एक दूसरे को छूती हुई हों, फिर इसी पोजीशन में पुश अप करें. कोहनियों को शरीर के पास रखें. यह एक्सरसाइज बाजुओं को शेप देने में काफी मददगार मानी जाती है.



इन एक्सरसाइज़ेस को नियमित रूप से करने से आर्म फैट कम होने लगता है और वजन घटाने की प्रक्रिया भी तेज होती है. बेहतर नतीजों के लिए सही फॉर्म, नियमित अभ्यास और संतुलित खानपान जरूरी माना जाता है.

