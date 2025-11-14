गलती से कीड़ा निगल लेने पर क्या हो जाएगी आपकी मौत?  यहां जानें- कौन से कीड़े हैं सबसे खतरनाक

Kide nigalne se kya hota hai : जब भी हम मार्केट से फल या सब्जियां लेकर आते हैं, उसमें कभी- कभी कीड़े निकल आते हैं और कई बार हम गलती से उन्हें निगल भी लेते हैं, ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान कीड़ा निगल लें, तो उसके साथ क्या होगा? क्या आप इससे आपकी जान जा सकती है? कौन से कीड़े निगलना नुकसानदेह नहीं है और कौन से खतरनाक हो सकते हैं. आइए जानते हैं, इस बारे में विस्तार से.

जानें- किन कीड़ों को निगलना नहीं है ज्यादा नुकसान | Know which insects are not harmful to swallo

ज्यादातर मामलों में, कीड़े का गलती से निगलना खतरे की बात नहीं है. आम तौर पर, इंसान का शरीर आर्थ्रोपोड्स, जिनमें मकड़ी, घुन, मक्खियां, मच्छर, पिस्सू और खटमल जैसे कीड़े, "किसी भी अन्य भोजन की तरह" पचा लेता है. ऐसे में कीड़ा खाना ज्यादातर लोगों के लिए कोई समस्या की बात नहीं होती है."

इन कीड़ों को निगलने से होती है समस्या | Swallowing these insects causes problems

पर्यावरण में ऐसे कुछ कीड़े होते हैं, जो डंक मारते हैं या काट सकते हैं, जैसे मधुमक्खियां, ततैया, चींटियां और कुछ प्रकार के कैटरपिलर. ऐसे में अगर कोई इंसान गलती से इन्हें निगल लेता है, तो उन्हें समस्या होती है.

डंक मारने वाले कीड़ों को खाकर कितना होता है नुकसान | What is the harm of eating stinging insects?

अगर कोई कीट या कीड़ा आपको काटता या डंक मारता है, तो उन्हें निगलने से हल्का दर्द और सूजन होती है. वहीं, जिन लोगों को एलर्जी है, उन्हें डंक मारने वाले कीड़े खाने से पित्ती निकल सकती है, जिसके बाद चेहरा, गला या मुंह पूरी तरह से सूज जाता है. वहीं, इंसान को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और चक्कर आ सकते हैं. यहां तक की ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है. ऐसे में डंक मारने वाले कीट को निगलने से एलर्जी तो होती ही है, साथ ही यह जानलेवा भी हो सकता है.

इन कीड़ों से सांस लेने में होती है परेशानी | Swallowing these insects causes difficulty in breathing?

अगर कोई इंसान उन कीड़ों को निगल लेते हैं, जो डंक नहीं मारते, जैसे कि कॉकरोच, तो उनके टुकड़े सांस लेने पर कठिनाई पैदा कर सकते हैं और अस्थमा के मरीजों के लिए यह स्थिति जानलेवा हो सकती है. इसी के साथ ये कीड़े आपके शरीर में बैक्टीरिया भी ले जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए, मक्खियां शिगेला ले जा सकती हैं, जिससे गंभीर और अक्सर खूनी दस्त हो सकते हैं.

