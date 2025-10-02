विज्ञापन
क्या खतरनाक होती है दाल पकाते समय बनने वाली सफेद झाग? जानें एक्सपर्ट ने क्या बताया

न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के अनुसार दाल पकाते समय कई लोग झाग की परत देखकर परेशान हो जाते हैं. यह झाग पूरी तरह सुरक्षित है. यह झाग यूरिक एसिड या कोई हानिकारक केमिकल नहीं है. ये सिर्फ स्टार्च, प्रोटीन और सैपोनिन नामक प्राकृतिक प्लांट कंपाउंड के कारण बनती है जो दाल में होते हैं. 

दाल को प्रोटीन का घर माना जाता है. जो लोग रोजाना एक कटोरी दाल का सेवन करते हैं, उनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा सही बनी रहती है. दाल बनाते समय अक्सर कई बार ऊपर सफेद या हल्के पीले रंग की झाग (Foam on your dal) बन जाती है. इस झाग को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में आते हैं, जो सबसे आम सवाल है वो ये कि दाल के ऊपर दिखने वाली ये झाग क्या शरीर के लिए सही है? कई लोगों का तो ये भी माना है कि ये झाग यूरिक एसिड का कारण बनती हैं. दाल की झाग से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने हाल ही में अपनी एक वीडियो में दिए हैं.

क्या सेहत के लिए खतरनाक है झाग? 

न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने सोशल मीडियो पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि आखिर ये झाग सेहत के लिए खतरनाक (Dal Ka Jhag Ke Nuksan) है कि नहीं. न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के अनुसार दाल पकाते समय जो झाग दिखती है, वो हानिकारक नहीं होती है. उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि आखिर ये झाग दाल (foam on dal while cooking) पर क्यों बनती है.

उन्होंने आगे बताया कि सैपोनिन दाल और अनाज में पाया जाता है, जो पौधे की रक्षा कीड़े-मकौड़ों से करता है. पकी हुई दाल में अगर इसकी थोड़ी मात्रा हो तो ये नुकसानदायक नहीं होती. कई रिसर्च से तो ये भी पता चलता है कि ये आंतों के लिए सही होता है. साथ ही कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम भी कर सकता है. इतना ही नहीं  ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है.

आजमाएं ये टिप्स नहीं बनेगी दाल में झाग (How to remove foam from lentil)

दाल पकाने से पहले उसे भिगोकर धो लें और सारी पानी निकल दें. ऐसा करने से दाल बनाते समय झाग नहीं बनेगी. दाल को पकाने के दौरान अगर उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया जाए तो झाग कम बनती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

