एम्स के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया कौन से स्नैक्स हैं पेट के लिए सबसे बेस्ट, नोट कर लें इनके नाम

Healthy Snacks for Gut Health: एम्स के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने ऐसे 10 बेहतरीन हेल्दी स्नैक्स के बारे में बताया है, जो आपके पेट के लिए एकदम परफेक्ट माने जाते हैं. इन स्नैक्स को आप बिना किसी डर के खा सकते हैं. इन्हें खाने से न सिर्फ आपकी भूख मिटेगी साथ ही शरीर को ताकत और पौषक तत्व भी मिलेंगे. इसलिए बिना देरी किए आप अपने स्नैक्स टाइम (Healthy Snacks) में इन 10 बेहतरीन चीजों को शामिल कर लें.

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर हेल्दी स्नैक्स के बारे में बताया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, पेट के लिए सबसे अच्छे 10 स्नैक्स जो आप रोज खा सकते हैं, स्नैकिंग से आपके पाचन तंत्र को नुकसान नहीं पहुंचता. ये विकल्प आपके पेट को स्वस्थ और आपकी ऊर्जा को स्थिर रखते हैं.

जानें कौन से हैं वो 10 स्नैक्स को पेट के लिए हैं एकदम परफेक्ट (Healthy Snacks for Gut Health)-

डॉ. सेठी के अनुसार, नीचे बताए गए स्नैक्स न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि पेट के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं. इन्हें खाने से पेट भरा रहता है और दिन भर शरीर में ऊर्जावान महसूस होता है. इसलिए स्नैक्स में जंक फूड खाने की जगह आप नीचे बताए गए स्नैक्स को शामिल कर लें.

1. भुने हुए चने

2. सादा ग्रीक योगर्ट और बेरीज़

3. घी में भुने हुए मखाने

4. सेब और पीनट बटर

5. मिक्स्ड नट्स और कद्दू के बीज

6. हम्मस और सब्ज़ियां

7. उबला हुआ एडामे

8. डार्क चॉकलेट (70 प्रतिशत से ज़्यादा)

9. अंकुरित मूंग चाट

10. केफिर या छाछ (बिना चीनी वाला)

इन स्नैक्स को खाने का सबसे बड़ा फायदे ये है कि इन्हें खाने से वजन नहीं बढ़ता है और साथ ही सारे पौषक तत्व भी शरीर को मिल जाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)