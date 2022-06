सुबह उठते ही फोन से करें ये काम, बदल जाएगी जिंदगी, लोग हो जाएंगे आपके फैन

Why checking your phone in the morning is bad: लाइफस्टाइल कोच ल्यूच कोटिन्हो ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए गलत आदतों को बदलने और हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करने की सलाह दी है. ल्यूक कहते हैं कि सुबह उठते ही फोन ऑन न करें. सुबह उठने के बाद कम से कम एक घंटे तक फोन न छुएं. सुबह उठकर फोन देखने के बदले आप नेचुरल लाइट में बैठें. अपने सुबह की दिनचर्या को पूरा करें. टॉयलेट में भी बहुत से लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा न करें. इसके बदले आप न्यूज पेपर पढ़ें.



इन आदतों को बनाएं लाइफस्टाइल का हिस्सा

ल्यूक कोटिन्हो का कहना है कि हर बार खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं. हमारे हाथ में जमी गंदगी और कीटाणु खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे में हर बार हाथ धोना जरूरी है. इसके साथ ही खाना खाने के बाद गार्गल कर अपने मुंह और दांत में जमें फूड को बाहर निकलें.

'आपके पास जो हैं उसके लिए जताए आभार'

इस पोस्ट को शेयर करते हुए ल्यूक ने कैप्शन में लिखा, 'हर रोज छोटी-छोटी जीत….क्या आप जीत रहे हैं? क्या आपने आज के लिए अपना इरादा निर्धारित किया है? आप इस क्षण के लिए क्या आभारी हैं? मैं अपनी अद्भुत टीम के लिए, जीवन के लिए, सेवा के अवसरों के लिए, आशीर्वाद, प्रार्थना और प्यार के लिए वास्तविक दुनिया और सोशल मीडिया पर इतने सारे तरीकों से प्यार प्राप्त करने के लिए आभारी महसूस कर रहा हूं ….. मैं समय के उपहार के लिए आभारी हूं, क्या आप किसके लिए आभारी हैं'. ल्यूक का मानना है कि हमारे पास जो है उसमें खुश रहकर हम खुद को शांत और सरल रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.