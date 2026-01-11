हाइट के हिसाब से वजन कितना होना चाहिए? डॉक्टर ने बताया पता करने का आसान फॉर्मूला

Weight According to Height: अक्सर लोग अपने बढ़ते या घटते वजन को लेकर परेशान रहते हैं. कोई खुद को बहुत दुबला मानता है, तो किसी को लगता है कि वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है. लेकिन, असली सवाल यह है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन सही है या नहीं? क्योंकि सिर्फ वजन देखना काफी नहीं होता, हाइट के अनुसार वजन का संतुलन होना ज्यादा जरूरी है.

हाल ही में डॉक्टर सरीन ने NDTV को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि आइडियल वेट (Ideal Weight) जानना सेहत के लिए क्यों जरूरी है और इसे कैसे समझा जा सकता है. उनके अनुसार सही वजन न सिर्फ आपकी फिटनेस बताता है, बल्कि दिल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और जोड़ों की सेहत से भी जुड़ा होता है.

हाइट के हिसाब से वजन क्यों जरूरी है? | Why is Weight Important in Relation to Height?

डॉक्टर सरीन के मुताबिक, अगर वजन हाइट के अनुसार ज्यादा या कम हो जाए, तो शरीर पर उसका सीधा असर पड़ता है.

ज्यादा वजन से मोटापा, फैटी लिवर और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है.

कम वजन से कमजोरी, थकान और इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है.

इसलिए हाइट और वजन का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है.

BMI क्या है और क्यों है अहम? | What is BMI And Why is it Important?

डॉक्टर सरीन बताते हैं कि हाइट और वजन का सही अनुपात जानने के लिए BMI (Body Mass Index) सबसे आसान तरीका है.

BMI निकालने का फॉर्मूला होता है:

BMI = वजन (किलो) डिवाइड (हाइट मीटर में × हाइट मीटर में)

BMI के अनुसार वजन की कैटेगरी

18.5 से कम - अंडरवेट

18.5 से 24.9 - नॉर्मल वजन

25 से 29.9 - ओवरवेट

30 या उससे ज्यादा - मोटापा

हाइट के अनुसार आइडियल वजन | Ideal Weight According to Height

डॉक्टर सरीन के अनुसार यह आंकड़े सामान्य गाइडलाइन के लिए हैं:

5 फीट (152 सेमी) - 45 से 55 किलो

5 फीट 3 इंच (160 सेमी) - 50 से 60 किलो

5 फीट 6 इंच (168 सेमी) - 55 से 67 किलो

5 फीट 9 इंच (175 सेमी) - 62 से 75 किलो

6 फीट (183 सेमी) - 68 से 85 किलो

महिलाओं में आमतौर पर वजन पुरुषों से थोड़ा कम रहता है, क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है.

क्या सिर्फ वजन देखना काफी है?

डॉक्टर सरीन साफ कहते हैं कि सिर्फ वजन देखना सही नहीं है.

मांसपेशियां (Muscle Mass)

उम्र

बॉडी फैट

लाइफस्टाइल

इन सभी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है. कई बार वजन ज्यादा दिखता है, लेकिन वह मांसपेशियों की वजह से होता है, जो नुकसानदायक नहीं है.

सही वजन बनाए रखने के आसान उपाय | Easy Ways to Maintain a Healthy Weight

डॉक्टर सरीन के अनुसार,

रोज कम से कम 30 मिनट चलना या एक्सरसाइज.

संतुलित डाइट लेना.

जंक फूड और मीठा कम करना.

भरपूर नींद लेना.

तनाव कम रखना.

ये आदतें वजन को कंट्रोल में रखने में मदद करती हैं.

कब डॉक्टर से सलाह लें?

अगर आपका BMI लगातार नॉर्मल से बाहर है, तेजी से वजन बढ़ या घट रहा है या कमजोरी महसूस हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

हाइट के हिसाब से सही वजन सिर्फ दिखावे का नहीं, बल्कि सेहत का पैमाना है. डॉक्टर सरीन के मुताबिक, BMI और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर वजन को संतुलित रखना ही असली फिटनेस है. याद रखें फिट रहना मतलब स्लिम दिखना नहीं, बल्कि हेल्दी रहना है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)