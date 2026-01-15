Weight According To Height: 65 की उम्र में कितना होना चाहिए सही वजन, हाइट के हिसाब से जानें पूरा कैलकुलेशन

Weight According To Your Height: बढ़ती उम्र के साथ शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं. 60 के बाद मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, मसल्स कम होने लगती हैं और फैट जल्दी बढ़ता है. ऐसे में सही वजन (Kis Age Me Kitna Wajan Hona Chahiye) सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि दिल, जोड़ों, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए भी बेहद जरूरी हो जाता है. अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 65 साल की उम्र में आइडियल वजन कितना होना चाहिए. फिट रहने के लिए वजन कैसे तय करें और हाइट (Height Ke Anusaar Weight) के हिसाब से वजन क्या हो. चलिए समझने की कोशिश करते हैं.

65 साल की उम्र में वजन कितना होना चाहिए? (Ideal Weight at 65 Years of Age)

65 साल की उम्र में वजन तय करते समय सिर्फ किलो नहीं, बल्कि बॉडी कंपोजिशन और एक्टिवनेस भी देखी जाती है. सामान्य तौर पर डॉक्टर BMI (Body Mass Index) को आधार मानते हैं. इस उम्र में BMI 22 से 27 के बीच हो तो उसे ठीक माना जाता है. अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच है, तो लगभग 58 से 70 किलो वजन ठीक माना जा सकता है. बहुत ज्यादा दुबले या बहुत ज्यादा मोटे होना, दोनों ही सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

फिट रहने का मतलब सिर्फ वजन कम होना नहीं है. सही वजन वो होता है, जिसमें शरीर एक्टिव रहे, थकान कम लगे और रोजमर्रा के काम आसानी से हो जाएं.

65 की उम्र में थोड़ा सा बॉडी फैट होना नॉर्मल है, लेकिन पेट की चर्बी ज्यादा न बढ़े. अगर आप रोज 30 मिनट वॉक करते हैं. हल्की एक्सरसाइज करते हैं और वजन स्थिर है. तो समझिए आप फिट हैं.

अगर आपका वजन 65 किलो है, तो आपकी हाइट लगभग 5 फीट 5 इंच से 5 फीट 7 इंच के बीच होनी चाहिए. इस रेंज में आपका BMI सामान्य रहता है. अगर हाइट इससे कम है, तो 65 किलो वजन ओवरवेट की कैटेगरी में आ सकता है और अगर हाइट ज्यादा है तो यही वजन बिल्कुल फिट माना जाएगा.

5 फीट हाइट वाले व्यक्ति के लिए आदर्श वजन करीब 50 से 60 किलो के बीच माना जाता है. 65 की उम्र में इस हाइट पर 62 किलो तक वजन चल सकता है. बशर्ते कोई गंभीर बीमारी न हो. ध्यान रखें, सही डाइट, हल्की एक्सरसाइज और नियमित हेल्थ चेकअप वजन से ज्यादा जरूरी हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.