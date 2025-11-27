विज्ञापन
विशेष लिंक

WHO ने बताया उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन, जानें उम्र और हाइट के हिसाब से सही वजन

Weight According to Age: यहां जानिए उम्र और हाइट के हिसाब से सही वजन कितना होना चाहिए और क्यों जरूरी है कि हम अपनी या अपने बच्चों की सेहत को ठीक से समझें.

Read Time: 4 mins
Share
WHO ने बताया उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन, जानें उम्र और हाइट के हिसाब से सही वजन
Weight According to Age and Height: उम्र और हाइट के हिसाब से सही वजन कितना होना चाहिए?

How Much Weight Should be According to Age: हम सबने कभी-न-कभी ये सुना होगा कि हेल्दी रहने के लिए वजन ठीक होना चाहिए. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा कि आपका वजन आपकी उम्र और हाइट के अनुसार सही है या नहीं? अपने बच्चों के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने ग्रोथ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जिनके जरिए आप जान सकते हैं कि किसी बच्चे का वजन उसकी उम्र के लिए सामान्य है या नहीं. यहां जानिए उम्र और हाइट के हिसाब से सही वजन कितना होना चाहिए और क्यों जरूरी है कि हम अपनी या अपने बच्चों की सेहत को ठीक से समझें.

उम्र के हिसाब से WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड

WHO ग्रोथ चार्ट बच्चों (नवजात से लेकर लगभग 5–10 साल तक) के लिए बनाए गए हैं. इनमें Weight-for-Age (उम्र के अनुसार वजन) शामिल है, यानी एक बच्चे का वजन उसकी उम्र के हिसाब से सामान्य है या नहीं, ये देखा जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: स्त्री को रात में कैसे सोना चाहिए? 99% लड़कियों को नहीं पता किस करवट सोना है सबसे अच्छा

उदाहरण के लिए (लगभग सामान्य सीमा):

  • नवजात (जन्म के समय): 2.4 - 4.3 किग्रा तक सामान्य माना जाता है.   
  • 6 महीने: लगभग 5.8 - 9.7 किग्रा (लिंग व अन्य बातों पर निर्भर).   
  • 1 साल: लगभग 7.0 - 11.8 किग्रा (लड़कियों-बच्चों की सामान्य सीमा) होती है.

इस तरह जब आप अपने बच्चे (या किसी छोटे बच्चे) का वजन देखते हैं, आप WHO चार्ट से तुलना करके देख सकते हैं कि बच्चा उनकी उम्र के अनुसार सामान्य वजन पर है या नहीं.

लेकिन, WHO का weight-for-age सिर्फ शुरुआत (बचपन) के लिए उपयुक्त है. बड़े बच्चों (10 साल से ऊपर) या वयस्कों के लिए यह पर्याप्त नहीं होता. वहां वजन-हाइट-बीएमआई (BMI) और अन्य मापदंडों की जरूरत होती है.

उम्र और हाइट के अनुसार आइडियल वजन कितना होना चाहिए?

उदाहरण के लिए:

  • अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो आइडियल वेट लगभग 44 to 55.7 किग्रा के बीच हो सकता है.   
  • हाइट 5 फीट 6 इंच - वजन 53 to 65 किग्रा तक हो सकता है.
  • हाइट 5 फीट 8 इंच - वजन 56 to 71 किग्रा तक सामान्य माना जा सकता है.

लेकिन ये रेंज अनुमानित है. असल में केवल हाइट व उम्र से ही तय नहीं होता कि वजन सही है या नहीं. आपकी बॉडी टाइप, मसल्स, फैट का अनुपात, लाइफस्टाइल, खान-पान और स्वास्थ्य जैसी कई बातें मायने रखती हैं.

इसे भी पढ़ें: टूथपेस्ट से दांत रगड़ने की बजाए इस चीज से करें दांतों की सफाई, 7 दिन में दिखने लगेगी दूध जैसी चमक

इन बातों को रखें ध्यान:

सिर्फ वजन देखना पर्याप्त नहीं, हाइट, बॉडी टाइप और लाइफस्टाइल सब देखना चाहिए. बच्चों के लिए weight-for-age डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट है, लेकिन 10 साल के बाद BMI या height-weight ratio बेहतर उपाय है.

आइडियल वेट एक बड़ा पैमाना है, हर व्यक्ति अलग है. जरूरी है कि आप अपनी सेहत, रूटीन, खान-पान और एक्टिविटीज के आधार पर सोचें.

अगर आप नए माता-पिता हैं, या कभी सोचते हैं कि आपका बच्चा या परिवार का कोई सदस्य उम्र व हाइट के अनुसार ठीक वजन में है या नहीं, तो WHO का ग्रोथ स्टैंडर्ड का अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ideal Weight According To Age And Height, WHO Recommended Weight Chart, Height And Weight Chart For Adults, Ideal Body Weight According To Age, Weight Chart According To Height And Age, Healthy Weight Range According To Age, Ideal Weight For Men And Women According To Age, How To Calculate Ideal Weight According To Age And Height, Importance Of Maintaining Ideal Weight According To Age, Health Risks Of Being Overweight Or Underweight According To Age
Get App for Better Experience
Install Now