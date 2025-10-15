टहलने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, सुबह या शाम?

Right time to walk : हम सब जानते हैं कि चलना-फिरना हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है. यह सबसे आसान और सस्ता तरीका है खुद को फिट रखने का. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस समय वॉक करना हेल्थ के लिए बेस्ट होता है और इसका आपकी एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल हेल्थ पर कैसा असर पड़ता है? आइए आज इसी बारे में बात करते हैं कि वॉक करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है और कैसे आप अपनी वॉक से ज्यादा फायदे ले सकते हैं.

अगर आप सुबह वॉक करते हैं, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है. आपका मूड अच्छा होता है और आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं. सोचिए, दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो, तो पूरा दिन कितना अच्छा जाएगा. इसके अलावा, सुबह की वॉक से आपको डेली एक्सरसाइज करने की आदत बनाने में भी मदद मिलती है. जो लोग अपनी सुबह की दिनचर्या में वॉक को शामिल करते हैं, वे ज्यादा नियमित रहते हैं.

लंच के बाद थोड़ी देर टहलने से आपका खाना अच्छे से पचता है और खाने के बाद वाली सुस्ती भी दूर होती है. खासकर अगर आपकी डेस्क जॉब है और आप बहुत देर बैठे रहते हैं, तो दोपहर में टहलना आपकी एनर्जी लेवल को बनाए रखने में बहुत मदद करता है. यह आपको तरोताजा महसूस कराता है और आप बचे हुए काम को ज्यादा फोकस के साथ कर पाते हैं.

पूरे दिन की भागदौड़ और काम के बाद शाम को थोड़ी देर टहलना आपको रिलैक्स महसूस करा सकता है. शाम की वॉक से दिनभर का तनाव कम होता है, कोर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) का लेवल नीचे आता है और आपका मूड बेहतर होता है. यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. शाम की फ्रेश हवा और शांति में टहलना आपके दिमाग को शांत करता है और आपको अगले दिन के लिए तैयार करता है.

रात के खाने के बाद एक हल्की-फुल्की वॉक आपके पाचन को सुधारने में मदद करती है. अगर आप बहुत तेज वॉक नहीं करते और सोने से ठीक पहले नहीं करते, तो यह आपको अच्छी नींद आने में भी मदद कर सकती है. रात को सोने से पहले थोड़ी देर टहलना शरीर को शांत करता है और नींद के लिए तैयार करता है. लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा इंटेंस वॉक रात में नहीं करनी चाहिए, इससे नींद आने में दिक्कत हो सकती है.

सबसे जरूरी बात

सबसे अच्छा समय वो है जो आपकी लाइफस्टाइल, एनर्जी और आसपास के माहौल के हिसाब से फिट बैठता है. सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, यानी रोजाना वॉक करना, चाहे वो किसी भी समय हो. अगर आप रोज वॉक करते हैं, तभी आपको इसके पूरे फायदे मिल पाएंगे.

