वैक्सिंग के बाद स्किन पर हो जाते हैं लाल-लाल दाने, तो न हों परेशान, इन उपायों से हो जाएंगे सही

Wax Ke Baad Dane Ka Ilaj: कई महिलाओं के वैक्सिंग के बाद त्वचा पर छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं. जो कि देखने में बेहद ही खराब लगते हैं. वैक्सिंग के बाद निकलने वाले ये दाने सही होने में काफी समय लगाते हैं. कुछ लोगों को इनमें खुजली और दर्द की शिकायत भी होती है. वैक्सिंग के बाद निकलने वाले इन दानों को कुछ घेरलू उपायों की मदद से सही किया जा सकता है और कुछ ही दिनों में इनसे निजात पाई जा सकती है. आखिर ये दाने क्यों निकलते हैं और इन्हें कैसे सही किया जा सकता है, आइए जानते हैं इसके बारे में

वैक्सिंग के बाद क्यों निकलते हैं लाल रंग के दाने (Wax Ke Baad Dane Kyu Hote Hai)

वैक्सिंग के दौरान स्किन के पोर्स खुल जाते हैं. जब ये पोर्स पसीने और बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं तो दाने निकले आते हैं. कुछ लोगों को वैक्स से रिएक्शन भी हो जाता है जो कि दाने निकलने का कारण बनता है. वैक्स के दौरान गदंगी स्ट्रीप का प्रयोग करने से भी दाने हो सकते हैं. सेंसटिव होने पर भी दाने निकलने की समस्या हो सकती है.

अब जानते हैं वो घरेलू उपाय जिनकी मदद से इनसे राहत मिल सकती है-

एलोवेरा जेल: एलोवेरा जेल लगाने से ये दाने सही होने लग जाते हैं. दाने होने पर एलोवेरा जेल अच्छे से इनपर लगा लें. एंटीऑक्सीडेंट और जीवाणुरोधी गुण दानों को कम करने में कारगर साबित हो सकते हैं. इस जेल को 3 घंटे के अंतराल में अगर लगाया जाए तो 3 दिन में दानों से राहत मिल सकती है.

बर्फ: दानों पर बर्फ लगाने से भी आराम मिल सकता है. बर्फ पोर्स को बंद भी कर देती है और स्किन को ठंडक मिलती है. साथ ही दाने कम करने के साथ-साथ खुजली भी दूर कर देगी. हालांकि की इस बात का ध्यान रखें कि बर्फ को 5 मिनट से अधिक स्किन पर न लगाएं ऐसा करने से स्किन में जलन हो सकती है.

पुदीने के पत्‍ते: पुदीने के पत्‍तों को अगर रैशेज पर लगााय जाए तो आराम मिलता है. इसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी भी इसपर लगा सकते हैं.

तो ये थे कुछ घरेलू उपाय जिनकी मदद से रैशेज से राहत पाई जा सकती है.

