टॉयलेट में बैठकर मोबाइल चलाते हैं आप? बवासीर जैसी गंभीर बीमारी का है खतरा, स्टडी में हुआ खुलासा

मोबाइल फोन आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल बेहद खतरनाक हो सकता है. कई लोग टॉयलेट में फोन साथ लेकर जाते हैं और वहीं बैठकर इंस्टा रील का मजा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको बवासीर जैसी दर्दनाक बीमारी हो सकती है. एक स्टडी में इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और बताया गया है कि टॉयलेट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों में बवासीर होने का खतरा उन लोगों की तुलना में 46% ज्यादा होता है, जो मोबाइल लेकर टॉयलेट नहीं जाते हैं.

कई लोगों पर की गई स्टडी

ये स्टडी 'प्लॉस वन' (Plos One) नाम की मैगजीन में पब्लिश हुई है. इसमें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के हॉस्पिटल में आने वाले कई पुरुषों और महिलाओं से टॉयलेट में स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर सवाल किए गए. इनमें से 66% लोगों ने कहा कि वे शौचालय में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी ने कहा कि वो ऐसा करने से बचते हैं.

इन लोगों में बवासीर की समस्या ज्यादा

इसके बाद कोलोनोस्कोपी से पता चला कि जिन लोगों ने टॉयलेट में स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया, उनमें सिर्फ 38% को बवासीर की बीमारी थी, जबकि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वालों में ये आंकड़ा 51% था. सभी तरह के टेस्ट और पैरामीटर को देखते हुए रिसर्चर्स ने ये पाया कि टॉयलेट में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से बवासीर का जोखिम 46% बढ़ गया.

टॉयलेट में फोन इस्तेमाल करने से कैसे होता है बवासीर?

अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर घूम रहा होगा कि आखिर फोन इस्तेमाल करने का बवासीर से क्या संबंध है. दरअसल टॉयलेट सीट पर लगातार देर तक बैठने से आपको ये समस्या हो सकती है. नीचे वाले एरिया पर दबाव लगातार बढ़ने से सूजन हो सकती है और बाद में ये बवासीर का रूप ले सकता है.

टॉयलेट में गुजारते हैं ज्यादा वक्त

स्टडी में ये भी बताया गया है कि जो लोग बिना फोन के टॉयलेट जाते हैं, उन्हें बाहर आने में काफी कम वक्त लगता है. जबकि फोन लेकर जाने वाले लोग काफी देर तक वहीं बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें फोन स्क्रॉल करना होता है और वो बैठकर आराम से ये काम करते हैं. स्टडी में ये भी बताया गया है कि टॉयलटे में 54 फीसदी लोग न्यूज पेपर पढ़ते हैं, वहीं 44 फीसदी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)