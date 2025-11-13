विज्ञापन

टॉयलेट में बैठकर करते हैं ये वाला काम? डॉक्टर ने कहा आज से कर लें तौबा वरना ये 4 चीजें हो जाएंगी पक्‍का आपको

Mobile in Toilet: आजकल कुछ लोग खासतौर से Gen-Z फोन को टॉयलेट में ले जाते हैं और घंटों तक वहीं सीट पर बैठकर रील्स, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं. इस खराब आदत की वजह से कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

टॉयलेट में मत करना ये काम
Toilet Mai Mobile Chalana: आजकल के डिजिटल दौर में फोन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. बिना मोबाइल के तो कुछ लोग अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. इन दिनों फोन से छोटे-बड़े काम बहुत ही आसानी से घर बैठे हो जाते हैं. इसके अलावा कई लोगों को तो फोन चलाने की इतनी बुरी लत लग जाती है कि वे अपना आधे से ज्यादा दिन बस फोन चलाने में बिता देते हैं. साथ ही आजकल कुछ लोग खासतौर से Gen-Z फोन को टॉयलेट में ले जाते हैं और घंटों तक वहीं सीट पर बैठकर रील्स, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये खराब आदत 4 समस्याओं को न्यौता दे सकती है. प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि टॉयलेट में बैठकर फोन चलाने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं. अगर आप भी टॉयलेट में फोन ले जाते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, ये नुकसान जानने के बाद आप खुद ये खराब आदत छोड़ देंगे. 

1. बवासीर और कब्ज का खतरा

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि ज्यादा देर टॉयलेट सीट पर बैठकर फोने चलाने से बवासीर और कब्ज का खतरा बढ़ सकता है. दरअसल, ज्यादा देर तक फोन चलाने से रैक्टम (Rectum) पर प्रेशर बढ़ता है और पाइल्स का रिस्क बढ़ जाता है. 

2. बैक्टीरिया (Bacteria)

टॉयलेट में फोन चलाने से मोबाइल पर ई. कोलाई और साल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया चिपक सकते हैं जो सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता. डॉक्टर बताते हैं कि लोग टॉयलेट से बाहर आने के बाद हाथ तो अच्छे से धो लेते हैं लेकिन फोन को धोना मुमकिन नहीं है. इससे फोन पर जमे बैक्टीरिया स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं. 

3. कमर और गर्दन पर स्ट्रेस

डॉक्टर जैदी बताते हैं कि ज्यादा देर टॉयलेट में बैठकर फोन चलाने से गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर स्ट्रेस आ सकता है. इससे बैकपेन और सर्वाइकल पेन की समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है. 

4. एंग्जाइटी (Anxiety)

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि ज्यादा देर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है. साथ ही इससे रोजाना काफी ज्यादा समय भी बर्बाद होता है जिससे प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

