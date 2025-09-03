विज्ञापन
विशेष लिंक

70 साल से पहले ही सुनने की मशीन का इस्तेमाल करने से कम होता है डिमेंशिया का खतरा, स्टडी

Hearing aids Benefits: अगर आप या आपके परिवार में कोई सुनने की समस्या से जूझ रहा है, तो देर न करें, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक छोटा कदम, भविष्य में बड़ी बीमारी से बचा सकता है.

Read Time: 4 mins
Share
70 साल से पहले ही सुनने की मशीन का इस्तेमाल करने से कम होता है डिमेंशिया का खतरा, स्टडी
Hearing aids Benefits: जब व्यक्ति सुन नहीं पाता, तो वह सामाजिक बातचीत से दूर होने लगता है.

Hearing aids Benefits: एक नई स्टडी से पता चलता है कि 70 साल की उम्र से पहले श्रवण यंत्रों का उपयोग करने से मनोभ्रंश का खतरा 61 प्रतिशत तक कम हो सकता है. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर के कई अंगों की कार्यक्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है. इनमें से एक है सुनने की क्षमता, जो अक्सर 60 की उम्र के बाद कमजोर होने लगती है. बहुत से लोग इसे सामान्य उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हाल ही में आई एक नई स्टडी ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. अध्ययन में पाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र से पहले श्रवण यंत्र (hearing aid) का इस्तेमाल शुरू कर देता है, तो उसके डिमेंशिया (मनोभ्रंश) का खतरा 61 प्रतिशत तक कम हो सकता है. यह आंकड़ा न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि यह बताता है कि सुनने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है.

तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह स्टडी क्या कहती है, और क्यों समय पर सुनने की मशीन का इस्तेमाल करना आपके दिमाग को लंबे समय तक हेल्दी रख सकता है.

यह भी पढ़ें- आपकी मां को है ब्लड प्रेशर की समस्या, तो उन्हें ये 5 चीजें खिलाएं, जीवन में कभी High BP की दिक्कत नहीं होगी

क्या है डिमेंशिया और इसका सुनने से क्या संबंध है?

डिमेंशिया एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त, सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति धीरे-धीरे कमजोर हो जाती है. यह आमतौर पर बुजुर्गों में देखा जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कई बार 60 की उम्र के आसपास ही हो जाती है.

सुनने की क्षमता कम होने से डिमेंशिया कैसे बढ़ता है?

  • जब व्यक्ति ठीक से सुन नहीं पाता, तो वह सामाजिक बातचीत से दूर होने लगता है.
  • यह आइसोलेशन दिमाग पर असर डालता है और मेंटल एक्टिविटी को कम कर देता है.
  • लंबे समय तक ऐसा रहने पर दिमाग की कार्यक्षमता घटने लगती है, जिससे डिमेंशिया का खतरा बढ़ता है.

स्टडी क्या कहती है?

अमेरिका में हुई इस स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने 70 साल से पहले श्रवण यंत्र का इस्तेमाल शुरू किया, उनमें डिमेंशिया के मामले काफी कम पाए गए. श्रवण यंत्र से व्यक्ति फिर से सामाजिक रूप से सक्रिय हो जाता है. दिमाग को ध्वनि और संवाद मिलते रहते हैं, जिससे उसकी कार्यक्षमता बनी रहती है. इससे मेमोरी लॉस और मानसिक कमजोरी की संभावना घटती है.

ये भी पढ़ें- कैसे पता करें कि आपके लंग्स 100 प्रतिशत हेल्दी हैं? Dr. Arvind Kumar ने बताई एक आसान ट्रिक, बैठे-बैठे लगाएं पता

क्या करना चाहिए?

  • अगर आपके माता-पिता या कोई बुजुर्ग सुनने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें.
  • ENT डॉक्टर से चेक कराएं.
  • जरूरत पड़ने पर हियरिंग एड का इस्तेमाल शुरू करें, चाहे उम्र 60 हो या उससे कम.

सुनने की क्षमता सिर्फ कानों तक सीमित नहीं है. यह हमारे दिमाग और सामाजिक जीवन से भी जुड़ी हुई है. नई स्टडी ने यह साबित कर दिया है कि समय पर श्रवण यंत्र का इस्तेमाल न सिर्फ सुनने की समस्या को हल करता है, बल्कि डिमेंशिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी से भी बचा सकता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hearing Aids, Dementia, Hearing Loss Dementia Risk, Hearing Aid Benefits, Brain HealthEarly Hearing Aid Use, Dementia Prevention Study, Hearing Loss And Cognitive Decline, Hearing Aid Mental Health, Age-related Hearing Loss, Hearing Aid Research 2025, Hearing Aid And Memory Loss
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com