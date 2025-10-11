क्या आप जानते हैं अपने बालों की क़ीमत? 1 किलो के दाम सुनकर कूड़े में नहीं फेंकेंगे!

Hair Price Today: आप रोज़ कंघी करते समय जो टूटे हुए बाल कूड़े में फेंक देते हैं, क्या आपको पता है कि वो कितने कीमती हैं? जी हाँ. इन झड़े और कटे हुए बालों की इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा क़ीमत है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे. अगली बार इन्हें फेंकने से पहले आप ज़रूर सोचेंगे. हम जब तक सिर पर बाल होते हैं, तब तक तो उनकी परवाह करते हैं. हम महंगे शैंपू लगाते हैं, आयुर्वेदिक तेल लगाते हैं, लेकिन जैसे ही बाल झड़ते हैं, उन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं. पर असल में यही बाल दुनिया भर में करोड़ों का बिजनेस (व्यापार) करते हैं. इसके लिए कई स्थानों पर इकट्ठा किए गए बालों को कुछ खास जगहों पर बेचा भी जाता हैं. कई बार तो ये बाल विदेशों तक भेज दिए जाते हैं, जहां इन्हें बहुत ऊंचे दाम मिलते हैं.

टूटे हुए बालों की कीमत क्या है?

अरबों का है ये हेयर बिज़नेस

बालों का यह बिजनेस आज का नहीं है. इस व्यापार का इतिहास साल 1840 के दशक से मिलता है. उस समय फ्रांस के गांव के मेलों में बाल बेचे जाते थे, यहां तक कि कई लड़कियां अपने बालों की नीलामी भी करती थीं. धीरे-धीरे इसकी डिमांड यूरोप में बढ़ने लगी और यह बिजनेस पूरी दुनिया में फैल गया. आज के टाइम में, कई एशियाई देश इस हेयर बिज़नेस में शामिल हैं. इनमें भारत और चीन की महिलाओं के बाल सबसे अच्छे दामों में बिकते हैं.

भारत में करोड़ों का कारोबार

भारत में आज़ादी से पहले से ही यह बालों का कारोबार चला आ रहा है. भारतीय महिलाओं के लंबे और सुंदर बालों की डिमांड पूरी दुनिया में है. भारत से ये बाल चीन, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और बर्मा जैसे देशों में भेजे जाते हैं.

1 किलो बालों का दाम: 30 हज़ार रुपये

जब आप अपने कंघी से गिरे हुए बाल या सैलून में कटवाए हुए बालों की क़ीमत सुनेंगे, तो चौंक जाएंगे. आपके ये खोए हुए बाल बाज़ार में 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति किलो तक बिकते हैं! एक रिपोर्ट के मुताबिक़, बालों का दाम उनकी लंबाई और क्वालिटी पर डिपेंड करता है. केमिकल-फ्री बाल ज़्यादा महंगे बिकते हैं. छोटे बाल भी औसतन 7-8 हज़ार रुपये प्रति किलो तक बिक जाते हैं, जबकि लंबे बाल 25,000 रुपये प्रति किलो के रेट पर बिक सकते हैं. वर्तमान में दुनिया भर में बालों का कुल कारोबार लगभग 22,500 करोड़ रुपये का है और यह हर साल बढ़ रहा है.

बालों का क्या होता है?

विदेशों में इन प्राकृतिक बालों का बहुत बड़ा मार्केट है. सबसे पहले बालों को तोड़ा जाता है और उनकी कंघी की जाती है. इसके बाद, उन्हें छांटकर बंडल बनाया जाता है. फिर उन्हें धोया और सुखाया जाता है. ये बंडल फिर विदेशों में बेचे जाते हैं.

इन बालों से विग (नकली बाल) और दूसरी कॉस्मेटिक चीज़ें बनाई जाती हैं. दुनिया के कई अमीर लोग इन विगों को भारी क़ीमत देकर खरीदते हैं. तो अगली बार अपने झड़े हुए बालों को कूड़े में डालने से पहले सोचिएगा ज़रूर.

