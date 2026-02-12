7 दिन 7 फूड्स, शरीर में बुलेट की स्पीड से बढ़ेगा आयरन, खून की कमी होगी दूर

20 Best Iron Rich Foods: खून की कमी से शरीर को कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसलिए इन दिक्कतों से बचने के लिए कई लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, तो कुछ ऐसे हैं, जो सप्लीमेंट्स को अपने रूटीन में शामिल करते हैं, लेकिन अब यह सब नहीं करना पड़ेगा. आज हम आपको 20 ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो आयरन से भरपूर हैं और शरीर में हो रही खून की कमी को दूर कर सकते हैं.

How can I get 100% of my daily iron?

रेड मीट: रेड मीट विटामिन-ए और डी, जिंक, आयरन और पोटैशियम से भरपूर है. इसका सेवन इम्यूनिटी को मजबूत और आयरन की कमी को दूर कर सकता है.

ड्राई फ्रूट्स: अखरोट, खजूर, किशमिश और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स की तरह के गुणों से भरपूर है. ऐसे में अगर आप रोजाना एक मुट्ठी इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं, तो खून की कमी को दूर कर सकते हैं.

फिश और सीफूड: फिश और सीफूड का नियमित रूप से सेवन खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या से दूर रखने में मदद कर सकता है. जो लोग सीफूड या फिश के दीवाने हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

ग्रेन्स: ग्रेन्स जैसे अनाज, दलिया, और फोर्टिफाइड अनाज हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं. जो लोग खून की कमी एनीमिया से छुटकारा पाना चाहते हैं, वह इनका सेवन कर सकते हैं.

अंडा: अंडा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आयरन और कैल्शियम जैसे गुण का बेहतरीन सोर्स है. अगर आप रोजाना एक अंडा खाते हैं, तो शरीर में एनीमिया की कमी को दूर कर सकते हैं.

अनार: अनार को आयरन के सबसे बेहतरीन सोर्स में से एक है. इसका सेवन शरीर में आयरन की कमी को दूर कर एनीमिया जैसी बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है. आप चाहें, तो इसे सलाद के रूप में जूस की तरह अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

तिल के बीज : काले तिल में आयरन और कैल्शियम भरपूर होता है. इन्हें शहद के साथ मिलाकर लड्डू बनाकर खाने से हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ता है.

इसे भी पढ़ें: भारत vs नामीबिया मैच से पहले अभिषेक शर्मा की हेल्थ पर बड़ा अपडेट, जानें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंफेक्शन के लक्षण, कारण और बचाव

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)