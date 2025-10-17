दिनभर के काम के बाद थक गई हैं आंखें, इन आयुर्वेदिक नुस्खों से पाएं आराम

Eyes Care:आज के समय में लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन देखने की वजह से आंखें जल्दी थक जाती हैं और दृष्टि कमजोर होने लगती है. ऐसे में आयुर्वेद के सरल और नेचुरल उपाय आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं. ये तरीके सिर्फ आंखों को आराम नहीं देते, बल्कि उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करते हैं.

पैरों की मालिश

सबसे पहला तरीका है पदाभ्यंग यानी पैर की मालिश. रोजाना पैरों की मालिश अंजीर या तिल के तेल से करें. पैरों की मालिश से न केवल रक्त संचार बेहतर होता है, बल्कि आंखों की रोशनी भी तेज होती है और कई तरह की आंखों की बीमारियों से बचाव होता है.

शीतोदक

दूसरा तरीका है शीतोदक उपचार. इसके अंतर्गत आप दिन में 2 से 4 बार मुंह में ठंडा पानी रख सकते हैं. ऐसा करने से आंखों की रोशनी बनी रहती है और दृष्टि में सुधार होता है.

इसके अलावा, शीतल जल की कुछ बूंदें आंखों में डालना भी फायदेमंद है. दिन में 3-4 बार ठंडे पानी की कुछ बूंदें आंखों में डालने से आंखों को ठंडक मिलती है और दृष्टि बेहतर रहती है.

एक और आसान उपाय है पानी से गीले हाथों को आंखों पर रखना. इसके साथ ही हर भोजन के बाद हाथ धोना भी जरूरी है. ये आदतें रिफ्रेक्टिव एरर्स, मोतियाबिंद जैसी समस्याओं से बचाव में मदद करती हैं.

आंखों की सुरक्षा में नहाने की विधि भी बहुत असरदार है. रोजाना गर्म पानी से नहाना सही रहता है, लेकिन अगर सिर पर रोजाना बहुत गर्म पानी डालेंगे, तो यह आंखों की रोशनी को कमजोर कर सकता है. इसलिए सिर से स्नान करते समय पानी का तापमान संतुलित रखें.

इसके अलावा, आयुर्वेद यह भी सिखाता है कि आंखों की देखभाल सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी जीवनशैली से जुड़ी है. समय पर सोना, संतुलित भोजन, योग और नियमित व्यायाम आंखों की सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)