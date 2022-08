Breast Cancer: इन 5 लोगों को होता है ब्रेस्ट कैंसर का ज्यादा खतरा, जानें अपने रिस्क को कैसे करें कम

Risk Factor Of Breast Cancer: ब्रेस्ट कैंसर लगातार आम होता जा रहा है.

Risk Factor Of Breast Cancer: ब्रेस्ट कैंसर लगातार आम होता जा रहा है. ब्रेस्ट कैंसर का कारण (Cause Of Breast Cancer) क्या है इसको लेकर अभी भी ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार हमारे देश में हर 28वीं महिला ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित हो जाती है. इसके बावजूद ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता की कमी है. ब्रेस्ट कैंसर 12 तरह के होते हैं, जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं. इसका सही और समय पर इलाज न होने से मृत्यु भी हो सकती है. ऐसे कई लोग हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर का खतरा (Breast Cancer Risk) अधिक हो सकता है. यहां हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को स्तन कैंसर होने की संभावना ज्यादा है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

किन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर का ज्यादा खतरा | Which People Are At Higher Risk Of Breast Cancer