5 रूपये की फिटकरी दांतों का पीलापन, पायरिया और कीड़े का करेगी सफाया, बस ऐसे करें अप्लाई

Dant par fitkari lagane ke fayde : फिटकरी जिसे अंग्रेजी में 'एलम' भी कहते हैं, यह लगभग हर घर में पाई जाती है, इसको इस्तेमाल करने के कई तरीके है लेकिन नार्मली लोगों को यह लगता है कि फिटकरी सिर्फ पानी को साफ करने या शेविंग के बाद इस्तेमाल करने के ही काम आती है. जबकि फिटकरी आपके दांतों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए. जी हां, 5 रूपये की फिटकरी आपके दांतो में बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से हल कर सकती है.

दांतों पर फिटकरी इस्तेमाल करने का सही तरीका

छोटे-छोटे 4 या 5 फिटकरी को गर्म तवे पर रखने से वह 2 मिनट के अंदर पानी जैसा हो जाएगा, जब वह लिक्विड फॉर्म में आ जाए तब गैस को बंद करके वैसे ही छोड दें.

2.तवा ठंडा होने के थोडी देर बाद फिटकरी ड्राई हो जाएगी. अब ड्राई फिटकरी को किसी दूसरी कटोरी में निकालकर रख लें

3.फिटकरी के पाउडर में थोड़ा खाने का सोडा व थोड़ी सी हल्दी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए.

4.मिक्स करने के बाद जब भी दांतो को ब्रश करना हो इस मिक्सचर में थोडा सा सरसों का तेल लगाकर ब्रश करने से दांतो की समस्या में राहत मिलेगी.

(लगातार 21 दिनों तक इस्तेमाल करने से फायदा दिखने लगेगा)

फिटकरी दांतों पर लगाने के क्या हैं फायदे | What are the benefits of applying alum on teeth?

1.इस पेस्ट का लगातार इस्तेमाल मुंह की बदबू व दुर्गंध को कम करके खत्म करने में मदद कर सकता है.

2.यह मुंह में सेंसिटिविटी की प्राब्लम को सही करने में मदद करता है.

3.पायरिया जैसी गंबीर दांत की बीमारी को भी यह पेस्ट सही करने में मदद कर सकता है.

4.अगर आपको ठंडा या गर्म खाने में परेशानी होती है, तो इस पेस्ट के इस्तेमाल से राहत मिलेगी.

