Storytelling: सबकुछ सही करने के बाद भी क्यों हुए प्रियंका को डार्क सर्कल्स, एक्सपर्ट ने सुनाई ऐसी कहानी जो सबक

लाइफस्टाइल कोच और हेल्थकेयर एक्सपर्ट ल्यूक कोटिन्हो ने एक हालिया पोस्ट में बेहद जरूरी जानकारी शेयर की. उन्होंने बताया, जब मैं प्रियंका से मिला, तो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे. उसने बताया कि ये लगभग 8 महीने पहले दिखाई देने लगे थे... वह घर से काम करती थी. इसी के साथ एक स्ट्रिक्ट बेड टाइम रूटीन को फॉलो करती थी और ज्यादातर देर से उठती थी. हालांकि डार्क सर्कल को हटाने के लिए उन्होंने आंखों के नीचे क्रीम और कोलेजन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी भी चीज से कोई बात नहीं बनी.



प्रियंका वेजिटेरियन हैं और अपने शरीर की 95 ग्राम प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए रोजाना एक प्रोटीन शेक पीती हैं. वहीं उनका खाना-पीना भी साफ- सुथरा था और ज्यादातर घर का बना खाना ही खाती हैं. इसी के साथ हफ्ते में 4 बार वेट ट्रेनिंग करती हैं और बाकी दिनों में स्विमिंग करने जाती हैं. बता दें, कुछ समय पहले उन्होंने कुछ उलटे आसन (inversion asanas) भी शुरू किए हैं. वहीं इन सभी बातों का जानने से लग रहा होगा कि वह बिल्कुल फिट होंगी, लेकिन आपको बता दें, कुछ समय पहले उनका चेकअप करवाया गया, जिसमें पाया कि विटामिन B12 और विटामिन D3 के लो लेवल के अलावा, उनमें आयरन का स्तर भी कम था. जिसके बाद जब प्रियंका को इस बारे में पता चला तो वह इस समस्या को ठीक करने के लिए अपने खान-पान में बदलाव करना चाहती थीं.

आपको बता दें, प्रियंका ने सब कुछ ठीक किया. अच्छी नींद ली. साफ-सुथरा खाना खाया. एक्सरसाइज की,हाइड्रेटेड रही, स्किन केयर किया, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी उनके डार्क सर्कल नहीं गए हैं. आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है

डार्क सर्कल के क्या कारण हो सकते हैं? |What could be causing her dark circles?|

एक्सपर्ट ने बताया, मैंने उससे अपने माता-पिता के चेहरों की तस्वीरें दिखाने को कहा. जिसके बाद मैंने देखा कि उनके चेहरे पर कोई काले घेरे नहीं थे. फिर उससे धूप में निकलने के बारे में पूछने पर, उसने बताया कि वह अपने चेहरे को धूप में जाने से बचा रही है और अपने त्वचा विशेषज्ञ (Face's Exposure) द्वारा बताई गई सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर रही है. इसी के साथ उसका मासिक चक्र समय पर आ रहा था, लेकिन हाल ही में वह सुबह अपने चेहरे पर सूजन के साथ उठ रही थी और कभी-कभी शाम को भी इसका एहसास होता है.



इसी के साथ एक्सपर्ट ने बताया कि इमोशनल हेल्थ के लिहाज से- प्रियंका थोड़ी चिंतित रहने वाली लड़की है, लेकिन इसके अलावा, वह अपनी भावनाओं पर काफी हद तक कंट्रोल में रखती हैं. इसी के साथ ज्यादा पूछताछ करने पर पता चला कि वह दिन में दो इलेक्ट्रोलाइट्स के पैकेट ले रही थी. इसका सेवन वह एक सुबह उठने के लिए और एक वर्कआउट के दौरान करती है. इसी के साथ वह दिन में एक बार कैफीन लेती है.



हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? |How could we fix it?|



आंखों के नीचे की त्वचा शरीर की सबसे पतली त्वचाओं में से एक होती है (लगभग 0.5 मिमी मोटी), जिससे रक्त वाहिकाएं ज्यादा दिखाई देते हैं. ऐसे में आंखों के नीचे कोशिकाओं में ऑक्सीजन रहित रक्त, विशेष रूप से खराब परिसंचरण या सूजन के कारण फैली हुई वाहिकाओं में, नीले या बैंगनी रंग का अगर रक्त अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.



हाइपरपिग्मेंटेशन (Hyperpigmentation)



मेलेनिन का अधिक उत्पादन आंखों के नीचे के क्षेत्र को काला कर सकता है,जो अक्सर जेनेटिक, धूप या सूजन के कारण होता है. हेल्थकेयर एक्सपर्ट ने बताया, फैट कम होना या जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, को आंखों के नीचे की त्वचा की चर्बी कम होती जाती है, जिससे एक खोखलापन सा दिखने लगता है जो काले घेरों जैसा लगता है.



उन्होंने आगे बताया, मेरे कई क्लाइंट्स में यह आम बात है, जो फैशन और ट्रेंड, भूख और सीमित डाइट के जरिए तेजी से वजन कम करते हैं.यही एक वजह है कि हम उन्हें हमेशा अपने वर्कआउट के साथ खाने और धीरे-धीरे और लगातार वजन कम करने की सलाह देते हैं.



विटामिन K की कमी |Vitamin K Deficiency|



विटामिन K रक्त के थक्के जमने और रक्त वाहिकाओं की अखंडता में सहायक होता है. इसकी कमी के कारण

कोशिकाएं कमजोर हो सकती हैं, जिससे रिसाव और कालापन बढ़ सकता है.



विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट की कमी |Vitamin C and Antioxidant Shortfalls



विटामिन C कोलेजन उत्पादन में सहायक होता है. इसकी कमी से त्वचा की संरचना कमजोर हो जाती है, जिससे त्वचा में पतलापन आ जाता है. इसी के साथ खराब आहार (फलों/सब्जियों की कमी) से होने वाला ऑक्सीडेटिव तनाव भी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है.



न करें इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन |Do not consume electrolytes|



जब तक आपको बहुत ज्यादा पसीना न आ रहा हो, तब तक इलेक्ट्रोलाइट्स का जरूरत से ज्यादा सेवन न करें. हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा, प्रियंका के लिए, हमने उसे सभी इलेक्ट्रोलाइट्स बंद करने की सलाह दी है. उसके लिए सोडियम बहुत ज्यादा हो गया था. इस तुरंत बदलाव से उसकी सुबह और शाम की सूजन कम हो गई. फिर हमने उसके लॉ लेवल को ठीक करने और उसके हाइड्रेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए उसके आहार में आयरन और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करने का सुझाव दिया. अब तीन महीने हो गए हैं और उसके डार्क सर्कल हल्के हो गए हैं. ऐसे में उम्मीद है भविष्य में जल्द ही डार्क सर्कल समाप्त हो जाएं.

