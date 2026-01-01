स्पर्म काउंट बढ़ाने, किडनी और यूरिन ही नहीं, पुरुषों की हर समस्या का हल है सफेद मूसली, बस ऐसे करें सेवन

Safed Musli For Men Health: सदियों से आयुर्वेद में पुरानी पद्धति के साथ रोगों का इलाज होता आ रहा है. प्रकृति में हर बीमारी का इलाज छिपा है. चाहे पुरुष हो या महिला, हर किसी के लिए अलग-अलग और फायदेमंद जड़ी-बूटियां मौजूद हैं. आज हम पुरुषों के लिए ऐसी फायदेमंद जड़ी-बूटी की जानकारी लेकर आए हैं, जिसके इस्तेमाल से थकान से लेकर कमजोरी तक से निजात पाया जा सकता है.
सफेद मूसली को आयुर्वेद में “मूसलीकंद” कहा जाता है. इस पौधे की जड़ से लेकर पत्ते तक औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, जो पुरुषों में शुक्र धातु को बढ़ाने में मदद करते हैं. इसे पुरुषों के लिए प्राकृतिक शक्तिवर्धक भी माना गया है. कुल मिलाकर पुरुषों की हर बीमारी और परेशानी का हल सफेद मूसली में छिपा है.
सफेद मूसली के फायदे- (Safed Musli Ke Fayde)
1. स्पर्म काउंट बढ़ाने-
सफेद मूसली का सेवन पुरुषों में प्राकृतिक तरीके से टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है. इस हार्मोन की कमी से थकान और यौन इच्छा में कमी होती है. ऐसे में सफेद मूसली का रात के समय दूध के साथ सेवन करने से थकान दूर होती है और शरीर स्वस्थ महसूस करता है. ये स्पर्म काउंट बढ़ाने में भी मददगार है.
2. स्टैमिना बढ़ाने-
सफेद मूसली पुरुषों में स्टैमिना और मजबूती को भी बढ़ाती है. इसके नियमित सेवन से शारीरिक थकान और कमजोरी कम होती है. इसके सेवन से नसों को मजबूती मिलती है और मांसपेशियों की रिकवरी भी अच्छे से होती है.
3. तनाव-
सफेद मूसली तनाव और एंग्जायटी को कम करने और दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, तब भी मूसली का सेवन शरीर के लिए लाभकारी होता है. सफेद मूसली शरीर में हैप्पी हार्मोन बनाने में मदद करती है और तन-मन दोनों को शांत करती है.
ये भी पढ़ें- कोलेस्ट्रॉल लेवल को नेचुरली करना चाहते हैं कम? डॉ. नरेश त्रेहान से जानिए ईजी टिप्स
4. इम्यूनिटी बढ़ाने-
अगर आप बार-बार बीमार होते हैं या फिर बदलते मौसम के साथ बीमारी पकड़ लेती हैं, तो सफेद मूसली का सेवन बीमारियों से बचाने में मदद करेगा. सफेद मूसली रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे बदलते मौसम के समय शरीर बीमारी की चपेट में नहीं आता.
5. हड्डियों-
सफेद मूसली में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और खनिज होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं. ये जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में राहत दिलाते हैं.
6. किडनी-
किडनी के अच्छे स्वास्थ्य और यूरिनरी विकार से छुटकारा पाने में भी मूसली मदद करती है.
एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं