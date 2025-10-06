क्या छोटे बच्चों को विटामिन सप्लीमेंट्स देने चाहिए? माता-पिता जान लें जवाब, मासूमों की सेहत से न करें खिलवाड़

Bacho Ko Supplement Dena Chahiye Ya Nahi: किसी भी मॉल या सुपरमार्केट में स्वास्थ्यवर्द्धक उत्पादों की दुकान पर बच्चों के लिए तैयार किए गए चमकदार पैकेज वाले विटामिन और खनिज पूरक आहार यानी सप्लीमेंट्स अलग से नजर आ जाते हैं. ये उत्पाद प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, मस्तिष्क विकास को बढ़ावा देने और स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करने का वादा करते हैं, जिससे कई माता-पिता यह मानते हैं कि ये उनके बच्चों के आहार का एक जरूरी हिस्सा हैं. विशेष रूप से जो माता-पिता अपने बच्चों के लिए खाने की पसंद में मुश्किल महसूस करते हैं, उनके लिए ये सप्लीमेंट्स त्वरित और आश्वस्त करने वाले समाधान प्रतीत हो सकते हैं. लेकिन क्या वास्तव में ये आवश्यक हैं?

विटामिन और खनिज: बच्चों को जो वास्तव में चाहिए

यह सत्य है कि बच्चों को स्वस्थ विकास के लिए विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के के साथ-साथ फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन और जिंक जैसे विटामिन और खनिजों की एक विस्तृत शृंखला की आवश्यकता होती है. ये पोषक तत्व मस्तिष्क और तंत्रिका तंतुओं के विकास, दृष्टि, हड्डियों की मजबूती, प्रतिरक्षा प्रणाली, मेटाबोलिज्म यानी चयापचय और स्वस्थ वजन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. हालांकि, अधिकतर स्वस्थ बच्चों के लिए, ये पोषक तत्व खाद्य पदार्थों से मिल सकते हैं – न कि सप्लीमेंट्स से.

यह भी सही है कि च्चे भीचुनिंदा तरीके से खाने की आदतों वाले ब सामान्यतः रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों से पर्याप्त पोषण प्राप्त कर लेते हैं, जिनमें से कई में पोषक तत्वों को अतिरिक्त रूप से जोड़ा जाता है. सामान्य खाद्य पदार्थ जैसे नाश्ते के अनाज, दूध और रोटी में अक्सर विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम और आयोडीन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं.

सप्लीमेंट्स के बारे में विज्ञान क्या कहता है

हालांकि कई बच्चों के सप्लीमेंट्स प्रतिरक्षा, वृद्धि या समग्र विकास का दावा करते हैं, लेकिन इस बात का कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ये स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करते हैं या स्वस्थ बच्चों में बीमारियों को रोकते हैं. प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाएं यह सलाह देती हैं कि यदि बच्चों का आहार विविध और संतुलित है, तो उन्हें अतिरिक्त सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती.

अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि पूरे खाद्य पदार्थों से विटामिन और खनिज प्राप्त करना सप्लीमेंट्स से अधिक लाभकारी है. खाद्य पदार्थ इन पोषक तत्वों को फाइबर, एंजाइमों, और जैव सक्रिय यौगिकों जैसे फाइटोकैमिकल्स और स्वस्थ वसा के साथ प्रदान करते हैं, जो अवशोषण, मेटाबोलिज्म और समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं, और यह सब सप्लीमेंट्स के द्वारा नहीं मिल सकता. संभावित जोखिम और अप्रत्याशित परिणाम

माता-पिता को यह भी समझना चाहिए कि सप्लीमेंट्स कोई जोखिम रहित उत्पाद नहीं हैं. वसा में घुलनशील विटामिन – जैसे ए, डी, ई और के को यदि अत्यधिक मात्रा में लिया जाए तो ये शरीर में जमा हो सकते हैं. यदि ये विषाक्त स्तरों तक पहुंच जाते हैं, तो स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. ए और बी विटामिन्स के मामले में, ये समस्याएं गंभीर हो सकती हैं और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकती हैं.

जल में घुलनशील अन्य विटामिन जैसे विटामिन सी की उच्च खुराक सामान्यत: खतरनाक नहीं होती, लेकिन यह दस्त जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है या अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डाल सकती है. कई बार सप्लीमेंट्स को बच्चों के लिए स्वादिष्ट और आकर्षक बनाने के लिए फ्लेवर या शक्कर डाली जाती है. यह बच्चों के आहार में अतिरिक्त शक्कर और कृत्रिम तत्वों को भी शामिल कर सकता है, जो स्वस्थ आहार की आदतों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं.

तो, माता-पिता को क्या करना चाहिए?

बच्चों को आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करने का सबसे विश्वसनीय तरीका है – एक विविध और संतुलित आहार. इसका मतलब है डेयरी, मांस, पोल्ट्री, मछली, साबुत अनाज, नट्स, बीज, दालें, और रंग-बिरंगे फल और सब्जियां शामिल करना. शोध से पता चलता है कि लगभग आधे बच्चे चयनात्मक खाने को प्राथमिकता देते हैं. यह व्यवहार हमारी विकासात्मक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है.

माता-पिता बच्चों को स्वस्थ, रंगीन आहार की आदतें कैसे सिखा सकते हैं?

थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी लेकिन यह हो सकता है. रंग बिरंगे खाद्य पदार्थों को अधिक पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों के साथ मिलाएं. उदाहरण के लिए, मैश किए हुए आलू में कैनेलिनी बीन्स और फूलगोभी डालें, ताकि पोषण सामग्री बढ़े और कुछ अलग या नया भी न लगे.

नए, रंगीन खाद्य पदार्थों को परिचित पसंदीदा खाद्य पदार्थों के साथ जोड़ें. उदाहरण के लिए, फल को दही में डुबाकर दें या पास्ता में लाल या हरी सॉस डालें, ताकि नए स्वाद अधिक अटपटे न लगें. स्वस्थ विकल्प चुनें. धीरे-धीरे सफेद ब्रेड, पास्ता और चावल की जगह साबुत अनाज लें। शुरुआत में सफेद चावल के साथ ब्राउन चावल को मिलाएं.

इन छोटे, चतुराई वाले कदमों से माता-पिता अपने बच्चों के पोषण को सुनिश्चित कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ भोजन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकते हैं – चाहे उनकी पसंद कितनी भी चुनिंदा क्यों न हो.

हालांकि, कुछ मामलों में सप्लीमेंटेशन उपयुक्त हो सकता है – जैसे कि पोषण की कमी वाले बच्चों, विशेष चिकित्सा स्थितियों वाले बच्चों, या अत्यधिक प्रतिबंधित आहार वाले बच्चों में. इन मामलों में, माता-पिता को योग्य स्वास्थ्य पेशेवर या बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए. चेतावनी के संकेतों में निरंतर कब्ज़ या विकास में बाधा डालने के लक्षण शामिल हो सकते हैं. लेकिन अधिकांश बच्चों के लिए, विटामिन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती.

ये भी पढ़ें- आंखों की रोशनी बढ़ाने के सबसे कारगर घरेलू तरीके, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कैसे हटाएं आंखों का चश्मा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)