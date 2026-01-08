विज्ञापन
विशेष लिंक

सर्दियों में चेहरे का निखार रहेगा बरकरार, बस आजमाएं ये जादुई Oil, मुहांसे और रूखेपन की होगी छुट्टी

Dry skin solution : आयुर्वेद में एक ऐसे जादुई तेल का जिक्र है जो आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम का वन-स्टॉप सॉल्यूशन है.

Read Time: 3 mins
Share
सर्दियों में चेहरे का निखार रहेगा बरकरार, बस आजमाएं ये जादुई Oil, मुहांसे और रूखेपन की होगी छुट्टी
टी-ट्री ऑयल में जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जो इसे बाकी स्किन ऑयल से अलग बनाते हैं.

Natural glow tips : सर्दियों का मौसम आते ही हमारी स्किन की शामत आ जाती है. ठंडी और बर्फीली हवाएं चेहरे की नमी छीन लेती हैं, जिससे स्किन रूखी और बेजान दिखने लगती है. कई बार तो दिन में चार बार मॉइश्चराइजर लगाने के बाद भी चेहरे पर खिंचाव महसूस होता है और वो चमक गायब हो जाती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो आयुर्वेद में एक ऐसे जादुई तेल का जिक्र है जो आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम का वन-स्टॉप सॉल्यूशन है.

टी ट्री पोषक तत्व

हम बात कर रहे हैं टी-ट्री ऑयल (Tea Tree Oil) की. इसे स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता. आइए जानते हैं कि सर्दियों में यह तेल आपकी खूबसूरती को कैसे चार चांद लगा सकता है.

टी-ट्री ऑयल में जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जो इसे बाकी स्किन ऑयल से अलग बनाते हैं. इसमें टेरपीनेन-4-ऑल, गामा-टेरपीनीन, 1,8-सिनेओल, अल्फा-टेरपीनॉल और अल्फा-पिनिन भी होते हैं, जो स्किन को बहुत सारे फायदे देते हैं.

टी ट्री ऑयल के फायदे

पहला, अगर स्किन पर पिंपल और मुहांसे हैं और बार-बार परेशान करते हैं, तो टी-ट्री ऑयल का इस्तेमाल मुहांसों से राहत दिलाने में मदद करेगा. टी-ट्री ऑयल में जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जो संक्रमण को भी रोकते हैं.

दूसरा, सर्दियों में अक्सर सर्द हवा की वजह से स्किन फटने लगती है और जलन भी होती है. ऐसे में टी-ट्री ऑयल का इस्तेमाल जलन से राहत देगा और स्किन को रिपेयर करने में भी मदद करेगा.

तीसरा, अगर स्किन ऑयली है तो टी-ट्री ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये स्किन के एक्सेस ऑयल को कम करता है और ऑयल की वजह से होने वाली परेशानी, जैसे मुंहासों को कम करने में भी मदद करता है.

चौथा, स्किन के दाग-धब्बों को भी हल्का करने और स्किन को तरोताजा बनाने में भी टी-ट्री ऑयल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. रोजाना ऑयल के इस्तेमाल से चेहरे पर निखार आता है और रंगत भी बनी रहती है. सर्दियों में टी-ट्री ऑयल के इस्तेमाल से स्किन से जुड़ी हर एक परेशानी का हल मिल सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tea Tree Oil, Winter Skincare Tips, Benefits Of Tea Tree Oil, How To Cure Acne In Winter, Dry Skin Solution
Get App for Better Experience
Install Now