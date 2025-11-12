सर्दियों में नहीं होते पैर गरम, बर्फ के जैसे रहते हैं ठंडे, तो अपनाएं ये ट्रिक मिनटों में हो जाएंगे गरम

How to heat feets in winter : अगर आप भी 'कोल्ड फीट क्लब' के मेंबर हैं और लाख कोशिश के बाद भी आपके पैर गरम नहीं होते, तो आप अकेले नहीं हैं. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अक्सर शरीर में खून का दौरा (Blood Circulation) ठीक से न होना होती है. अगर ब्लड ठीक से पैरों तक नहीं पहुंच रहा, तो पैर ठंडे रहेंगे. लेकिन कुछ आसान, देसी और असरदार नुस्खे हैं, जो आपके पैरों को मिनटों में गरम (thand me pair kaise garam kare) कर देंगे.

अगर आप एक जगह बैठे हैं और आपके पैर ठंडे हो रहे हैं, तो तुरंत उठकर 5 मिनट टहलें. इससे पैरों में खून का बहाव तेज होता है. आप बैठे-बैठे भी अपने पैर की उंगलियों को 10-15 बार गोल-गोल घुमा सकते हैं. इससे आपके पैर तुरंत गरम होंगे.

एक टब में गुनगुना या हल्का गरम पानी लें . उसमें एक चम्मच सेंधा नमक (Rock Salt) डाल दें. अब अपने पैरों को 10 से 15 मिनट के लिए इस पानी में डुबोकर रखें. इस नुस्खे से न सिर्फ पैर गरम होंगे, बल्कि आपकी सारी थकान भी उतर जाएगी.

सिर्फ एक मोटा मोजा पहनने से काम नहीं चलेगा. टाइट मोजे से बचें, क्योंकि वे खून के बहाव को रोकते हैं. हमेशा ऊनी या थर्मल (Wool or Thermal) मोजे पहनें.

सबसे जबरदस्त ट्रिक - पहले पतले सूती मोजे पहनें और उसके ऊपर एक ढीले ऊनी मोजे पहनें. यह गर्माहट को लॉक कर देता है.

