Nail Polish Tips: मेरी नेल पॉलिश जल्दी छूट जाती है, मैं क्या करूं? अपनाएं ये 5 टिप्स, लंबे समय तक रहेगी बरकरार

Long Lasting Nail Polish Tips: आज हम आपको ऐसी 5 आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आपकी नेल पॉलिश लंबे समय तक टिकेगी और काम करने के बाद भी नहीं छूटेगी.

नेल पॉलिश को लंबे समय तक कैसे बरकरार रखें?
Nail Paint ko Long Lasting Kaise Kare: नाखूनों पर लगी नेल पॉलिश पूरे लुक में चार-चांद लगाने का काम करती है. कई महिलाएं खुद नेल पॉलिश लगाती हैं तो कुछ पार्लर में जाकर लगवााना पसंद करती हैं. लेकिन अधिकतर महिलाओं की शिकायत रहती है कि उनके नेल पॉलिश बहुत जल्दी छूट जाती है. खासतौर से बर्तन धोने और कपड़े धोने जैसे कार्यों में नेल पेंट बहुत जल्दी हट जाता है. ऐसे में बस एक ही सवाल मन में आता है कि 'मैं क्या करूं?'. इसी के चलते आज हम आपको ऐसी 5 आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आपकी नेल पॉलिश लंबे समय तक टिकेगी और काम करने के बाद भी नहीं छूटेगी. 

1. सही तरीके से सफाई है जरूरी

कभी भी गंदे नाखूनों पर नेल पॉलिश नहीं लगानी चाहिए, इससे वह लंबे समय तक टिकेगी नहीं. नेल पॉलिश लगाने से पहले आप साबुन, या नेल पेंट रिमूवर से नाखूनों की अच्छे से सफाई कर लें. इससे सभी प्रकार की जमी हुई धूल-मिट्टी और गंदगी हट जाएगी.

2. इस तरह लगाएं नेल पॉलिश

नेल पॉलिश लगाते हुए आप ध्यान रखें कि एक ही बार में मोटी लेयर नहीं लगानी है. यह बहुत जल्दी छूट सकती है. इसकी जगह आप नाखून पर पतली लेयर दो से तीन बार लगाएं. इससे नेल पॉलिश टिकाऊ बनती है और लंबे समय तक छूटती नहीं है.

3. बेस कोट

नेल पॉलिश लगाने से पहले आप नाखूनों पर बेस कोट जरूर लगाएं. कई महिलाएं या लड़कियां इसे नजरअंदाज ही कर देती हैं जिससे नेल पॉलिश कुछ ही दिनों में हट जाती है. बेस कोट लगाने से नेल पॉलिश की लेयर काफी लंबे समय तक बरकरार रहती है.

4. पानी वाले कार्यों से बचें

कई महिलाएं नेल पॉलिश सूख जाने के बाद ही तुरंत पानी वाले कार्य करना शुरू कर देती हैं. इससे नेल पॉलिश बहुत जल्दी छूट सकती है. ध्यान रखें कि नेल पॉलिश लगाने के बाद आप कम से कम 1 घंटे तक पानी वाला कोई काम न करें. दरअसल, पानी लगने से नेल पॉलिश का बेस कमजोर हो सकता है और जल्दी छूट भी सकती है.

5. अच्छी क्वालिटी वाली नेल पॉलिश ही चुनें

अपने नाखूनों के लिए आप हमेशा ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी वाली नेल पॉलिश ही चुनें. ये लंबे समय तक टिकी रहती है और दिखने में भी काफी प्यारी लगती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

