100% घरेलू नुस्खा डैंड्रफ से छुटकारा पाने का जानिए यहां, एकबार में हो जाएगी सारी रूसी बालों से साफ

Dandruff home remedy : रूसी (Dandruff) कितनी बड़ी टेंशन है, ये तो वही जानता है जिसे ये है. महंगे शैम्पू, तरह-तरह के तेल सब ट्राई कर लिया, पर रूसी है कि जाने का नाम ही नहीं लेती. सिर में खुजली होना, कंघी करने पर कंधे पर सफेद पपड़ी का गिरना, और पब्लिक में शर्मिंदा होना, ये सब डैंड्रफ वालों के लिए आम बात है. लेकिन अब आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है. हम आपको यहां पर एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिसे आप अपने बाल में अप्लाई कर लेती हैं तो फिर रूसी की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है.

रूसी की परेशानी से कैसे पाएं निजात - How to get rid of dandruff problem

डैंड्रफ का यह सबसे असरदार इलाज है सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar). जी हां, वही सिरका जो आप सलाद और चटनी में इस्तेमाल करते हैं.

डैंड्रफ होने का सबसे बड़ा कारण सिर की त्वचा (Scalp) पर एक तरह की फंगस (फफूंद) का पनपना है. इसके साथ ही, सिर की त्वचा का pH लेवल भी बिगड़ जाता है.

सेब का सिरका अपनी खास एसिडिक प्रॉपर्टी के कारण, फंगस को जड़ से खत्म कर देता है और आपके स्कैल्प के pH को वापस बैलेंस करता है. इससे रूसी की पपड़ी ढीली पड़कर तुरंत निकल जाती है.

सिरका इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका

सेब के सिरके को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है. नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें...

1 कटोरी लीजिए. इसमें सेब का सिरका और सादा पानी बराबर मात्रा में मिला लें. यानी, अगर आपने आधा कप सिरका लिया है, तो आधा कप पानी भी मिलाएं. सीधा सिरका कभी इस्तेमाल न करें, उसे पतला करना जरूरी है.

बालों में कैसे लगाएं सिरका

इस मिक्सचर को रुई (Cotton Ball) की मदद से या स्प्रे बोतल में भरकर सीधे अपनी स्कैल्प (सिर की त्वचा) पर लगाएं. इसे बालों की लंबाई पर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चमड़ी पर फोकस करें.

हल्के हाथों से 5 मिनट तक मालिश करें ताकि यह घोल जड़ तक पहुंच जाए. इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दें. अब अपने सिर को सादे पानी या आप जो भी हल्का शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, उससे धो लें.

अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, तो शुरुआत में इसे हफ्ते में दो बार करें, और फिर हफ्ते में एक बार.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)