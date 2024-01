Immunity Boosting Tips by Sadhguru : सद्गुरु का बताया ये इम्यूनिटी बूस्टर हर बीमारी को करेगा दूर, जाने बनाने की सही विधि 

Sadhguru's Amla Honey Recipe To Boost Immunity In Winter : सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने आंवला और शहद से बनी एक ऐसी रेसिपी शेयर की है जो सर्दियों में मजबूूत इम्यूनिटी देगी.

Simple Immunity Boosting Tips by Sadhguru: ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और प्रमुख जग्गी वासुदेव (Sadhguru Jaggi Vasudev) अपनी हेल्दी दिनचर्या (Daily Routine of Sadhguru) के लिए जाने जाते हैं. सद्गुरु ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने सर्दी के मौसम में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत (How to boost Immunity in Winter) करने का तरीका बताया है. वीडियो में उन्होंने बताया है कि सर्दी के सीजन में आंवला कैसे आपके लिए फायदेमंद है. शेयर किए गए वीडियो के जरिए उन्होंने बताया कि कैसे दिन में तीन बार आंवला, शहद और काली मिर्च के मिश्रण का सेवन आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बना सकता है. आइए जानते हैं इस मिश्रण को बनाने की सरल विधि.

सद्गुरु ने बताई इम्यूनिटी बूस्टर मिश्रण बनाने की विधि | How to Make Energy Drink | Isha Sadhguru

आवश्यक सामग्री

3 से 5 आंवला

4 बड़े चम्मच शहद

एक बड़ा चम्मच काली या फिर हरी मिर्च.

कैसे बनाएं सद्गुरु का बताया हुआ ये इम्यूनिटी बूस्टर