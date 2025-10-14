सबकी पसंदीदा इस टीवी एक्स्ट्रेस को थी शराब पीने की आदत, छोड़ने के लिए 5 साल से कर रहीं हैं ये काम

Rubina Dilaik Alcohol Addiction: टीवी इंडस्ट्री की चमक-धमक के पीछे कई सितारे अपनी निजी जिंदगी में संघर्ष और बदलाव के दौर से गुजरते हैं. ऐसे ही एक नाम हैं रुबीना दिलैक का, छोटे पर्दे की चर्चित अभिनेत्री, जिनका आत्मविश्वास और बेबाक अंदाज फैंस को खूब पसंद आता है. लेकिन, हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक ऐसा खुलासा किया, जिसने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया. रुबीना ने बताया कि कुछ साल पहले उन्हें शराब पीने की आदत थी, लेकिन अब उन्होंने इस आदत को पूरी तरह छोड़ दिया है और मेडिटेशन, व्रत और प्रार्थना को अपने रूटीन का हिस्सा बना लिया है.

ये भी पढ़ें: किस विटामिन की कमी से होने लगती है बेचैनी और घबराहट?

करवा चौथ पर आई दिल से लिखी पोस्ट

करवा चौथ के मौके पर रुबीना ने अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बदलावों को खुलकर शेयर किया.

उन्होंने लिखा कि करवा चौथ उनके लिए सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि अपने रिश्ते में विश्वास और खुद में सुधार का प्रतीक है. व्रत रखने के दौरान वो खुद को याद दिलाती हैं कि उनके पास अपनी आदतों को बदलने की ताकत है, चाहे वो कॉफी की लत हो, ज्यादा खाना, ओवरथिंकिंग या फिर हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश.

शराब छोड़ने का लिया बड़ा फैसला

रुबीना ने अपने पोस्ट में साफ लिखा: "मैंने पांच साल पहले शराब छोड़ दी थी. मैंने कभी सिगरेट नहीं पी और किसी नशीली चीज का सेवन नहीं किया." उन्होंने बताया कि अब वो ध्यान करती हैं, व्रत रखती हैं और प्रार्थना करती हैं ताकि अपने जीवनसाथी के लिए एक बेहतर इंसान बन सकें. यह बदलाव उनके आत्म-संयम और मानसिक शांति की ओर बढ़ते कदम को दर्शाता है.

ये भी पढ़ें: इस मसाले को पानी में उबालकर पिएं, अपने आप गायब हो जाएगा गठिया और जोड़ों का दर्द

शराब की लत छोड़ने के उपाय (Ways to Quit Alcohol Addiction)

आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय

अश्वगंधा का सेवन: अश्वगंधा तनाव और घबराहट को कम करता है, जो शराब छोड़ने के दौरान आम समस्या होती है.

शंखपुष्पी और ब्राह्मी: ये दोनों जड़ी-बूटियां मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाती हैं.

नींबू और शहद का मिश्रण: रोज सुबह खाली पेट नींबू और शहद का सेवन शरीर को डिटॉक्स करता है और शराब की तलब कम करता है.

त्रिफला चूर्ण: यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है.

मानसिक और व्यवहारिक उपाय

लक्ष्य तय करें और लिखें: शराब छोड़ने का कारण साफ रखें जैसे परिवार, सेहत या करियर और उसे रोज पढ़ें.

ट्रिगर से बचें उन जगहों, लोगों या स्थितियों से दूर रहें जो शराब पीने की इच्छा बढ़ाते हैं.

नई आदतें अपनाएं योग, ध्यान, पढ़ाई या कोई नया शौक अपनाएं ताकि ध्यान शराब से हटे.

सपोर्ट लें: परिवार, दोस्तों या किसी काउंसलर से बात करें। अकेले लड़ना मुश्किल हो सकता है।

खानपान और लाइफस्टाइल

पौष्टिक आहार लें: विटामिन B1, B12 और मैग्नीशियम से भरपूर भोजन मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है.

पर्याप्त नींद लें: नींद की कमी से चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ता है.

व्यायाम करें: इससे शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो मूड को बेहतर बनाते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)