फूट-फूट कर रो रही थीं रुबीना दिलैक, नेहा कक्कड़ ने बनाया आंसुओं का मजाक! कलर्स ने शेयर किया वीडियो

पति पत्नी और पंगा का सेट धमाल और मस्ती का दूसरा नाम बन चुका है. एक तरफ अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी की धूम है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे कंटेस्टेट्स ऐसी मजेदार रील्स बनाते हैं कि देखने वाले भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते. फिलहाल कलर्स ने रुबीना दिलैक और नेहा कक्कड़ की एक रील शेयर की. ये एक फनी रील है लेकिन इसकी शुरुआत रुबीना दिलैक के रोने से होती है. रुबीना एक तरफ फूट-फूट कर रो रही थी लेकिन नेहा कक्कड़ की हंसी छूट रही थी. नेहा रूबीना से कहती हैं, सुनो ऐसे रो मत. इस पर रुबीना कहती हैं क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? जवाब में नेहा कहती हैं नहीं मेरी हंसी छूट रही है. ये सुनकर रुबीना हैरान रह जाती हैं.

रुबीना की ये रील काफी वायरल हो रही है. इसमें नेहा और रुबीना की केमिस्ट्री भी काफी पसंद की जा रही है. कलर्स का ये शो जोड़ियों के बीच का एक रियलिटी चेक है जिसमें कपल्स की कम्पैटिबिलिटी जज की जाती है. इस शो में रुबीना दिलैक अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ शामिल हुई हैं. रुबीना-अभिनव के अलावा सुदेश लहरी अपनी पत्नी के साथ, देबीना और गुरमीत, स्वरा भास्कर और उनके पति, अविका और उनके मंगेतर मिलिंग शामिल हैं.

शो में हो रही अविका-मिलिंद की शादी

कलर्स के इस शो में कलर्स की लाडली अविका गौर असल जिंदगी का एक बड़ा फैसला लेने जा रही हैं. अविका नेशनल टीवी पर इस शो में शादी करने जा रही हैं. उनकी शादी की रस्में शुरू भी हो चुकी हैं जिनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं.