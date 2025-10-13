Fast hair growth tips : बाल बढ़ाने के लिए रोजाना कितने बादाम खाने चाहिए आपको पता है?

Badam khane ke fayde : बादाम प्रोटीन का रिच सोर्स माना जाता है. यही कारण है हम और आप पोषक तत्व से भरपूर बादाम अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं. 1 से 2 बादाम तो खाते ही हैं. इससे हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनी रहती हैं साथ ही, ब्रेन फंक्शिनिंग भी बेहतर होती है. लेकिन क्या आपको पता है हर दिन फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए कितने बादाम खाने चाहिए? अगर आपका जवाब 'ना' है तो आज आपको इस आर्टिकल के माध्यम से पता चल जाएगा...

बाल बढ़ाने के लिए हर दिन कितने बादाम खाएं - How many almonds should you eat daily for hair growth?

एक्सपर्ट्स मानते हैं बालों को बढ़ाने के लिए रोजाना 5 से 10 बादाम खाने की सलाह दी जाती है. क्योंकि इसमें विटामिन ई (Vitamin E health benefits) और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो बालों को मजबूती देते हैं और झड़ने (how to stop hair fall) से रोकते हैं.

बता दें कि आप लंबे बालों के लिए भीगे हुए बादाम या बादाम के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं.

बादाम बालों के लिए क्यों फायदेमंद है?

इसमें ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं, जो बालों की ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं. इसमें विटामिन ई, बायोटिन (विटामिन बी7), मैग्नीशियम, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं.

यह एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बालों की जड़ों को ज्यादा पोषण मिलता है और बाल तेजी से बढ़ते हैं.

बायोटिन को 'हेयर विटामिन' भी कहा जाता है. यह बालों को मजबूत बनाने और टूटने से रोकने में मदद करता है. बायोटिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं.

यह भी बालों की ग्रोथ और उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है.

ये स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं और बालों में चमक लाते हैं.

हमारे बाल प्रोटीन (केराटिन) से ही बने होते हैं, इसलिए प्रोटीन की सही मात्रा बालों को मजबूत और घना बनाती है.

लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ बादाम खाने से ही सब कुछ नहीं होगा. आपको अपनी पूरी डाइट का ध्यान रखना होगा और बाकी चीजों का भी सेवन करना होगा.

