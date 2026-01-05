20 रुपये के मेथी दानों के साथ ये चीजें मिलाकर बना लें हेयर ग्रोथ टॉनिक, बढ़ने लगेंगे बाल, हेयरफॉल की हो जाएगी छुट्टी

Hair Growth Tonic: आजकल बढ़ते स्ट्रेस-तनाव, प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल के कारण बालों की समस्या लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है. किसी के बाल बेहद कम उम्र में सफेद हो रहे हैं, तो कुछ लोगों का हेयरफॉल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है. इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है. इसके अलावा कुछ लोग काफी महंगे-महंगे ट्रीटमेंट भी कराते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलता है. ऐसी स्थिति में घरेलू नुस्खे बहुत फायदेमंद साबित होते हैं. आज हम आपको होम मेड हेयर ग्रोथ टॉनिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी और हेयरफॉल से भी छुटकारा मिल जाएगा. खास बात यह है कि इसमें 20 रुपये के मेथी दानों के साथ सभी घरेलू चीजों का इस्तेमाल किया गया है. इसकी जानकारी डिजिटल क्रिएटर मानसी शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर कर दी है.

हेयर ग्रोथ टॉनिक के लिए जरूरी सामग्री

10-20 रुपये के मेथी के दानें

रोजमेरी की पत्तियां

सूखा हुआ आंवला

अलसी के बीज

नारियल का तेल

इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप एक पैन में 2 चम्मच मेथी दाने के साथ सभी बराबर मात्रा में रोजमेरी की पत्तियां, सूखा हुआ आंवला, अलसी के बीज डाल दें. इसके बाद इसमें एक गिलास पानी डालें और सभी चीजों को अच्छे से उबाल लें. फिर इसमें 2 चम्मच नारियल का तेल मिला दें. अब इस मिश्रण को छानकर एक कंटेनर में स्टोर कर लें, आपका हेयर ग्रोथ टॉनिक बनकर तैयार हो जाएगा.

इस हेयर टॉनिक को आप रूई पर लें और बालों की जड़ों में अच्छे से लगाएं. इसके अलावा आपको लग रहा है कि आपके बाल उस जगह से कम हो रहे हैं, वहां भी आप इसे लगा सकते हैं. इससे हेयर ग्रोथ तो बढ़ती ही है, साथ में हेयरफॉल भी कम हो जाता है. साथ ही बालों को हेल्दी और काला बनाए रखने के लिए भी यह काफी मददगार साबित होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.