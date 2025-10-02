तनाव और चिंता से मिल जाएगी राहत, बस कर ले ये सरल योगासन

Tension Dur Karne Ke Liye Yoga: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता आम समस्याएं बन गई हैं. आयुर्वेद और आयुष्मान मंत्रालय के अनुसार, योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक शांति और एकाग्रता को भी बढ़ाता है. योगासन से तनाव कम करने और मन को शांत करने में मदद मिलती है. ये आसन सरल, प्रभावी और सभी के लिए उपयोगी हैं.

1. सुखासन: इसे आसान मुद्रा भी कहते हैं, मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है. इसमें आराम से पालथी मारकर बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें. आयुर्वेद के अनुसार, यह आसन तनाव को कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और मन को स्थिरता प्रदान करता है. इसे रोजाना 5-10 मिनट करने से मानसिक शांति मिलती है.

2. बालासन: इसे शिशु मुद्रा भी कहते हैं। इस आसन में घुटनों के बल बैठने के बाद शरीर को आगे झुकाते हैं और फिर पेट को जांघों पर और माथे को जमीन पर टिका देते हैं. इस मुद्रा में कुछ देर रहें। यह आसन गर्दन, कंधों और पूरे शरीर को आराम देता है, जिससे तनाव कम होता है और नई ऊर्जा का संचार होता है.

3. शलभासन: यह आसन पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है और मानसिक थकान को दूर करने में मददगार है. इसे करने के लिए पेट के बल लेटकर पैरों और छाती को ऊपर उठाएं, आयुष्मान मंत्रालय के अनुसार, यह आसन चिंता को कम करके आंतरिक शांति प्रदान करता है। नियमित अभ्यास से मन और शरीर दोनों में संतुलन आता है.

4. पश्चिमोत्तानासन: यह आसन तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है. यह मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। रोजाना अभ्यास से मन शांत और संतुलित रहता है.

5. वीरासन: इसे हीरो पोज भी कहते हैं. यह जांघों और टखनों को लचीलापन देता है. इसमें बैठकर गहरी सांसों के साथ ध्यान करें. आयुर्वेद के अनुसार, यह आसन मन को शांत करता है और तनाव को कम करता है.

