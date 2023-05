Reasons for Yellow teeth: इन चार वजहों से रोज ब्रश करने के बावजूद पीले हो जाते हैं दांत, जानें आपके दांत पीले क्यों हो रहे हैं...

पीले दांत होने के कारण और उनके उपाय

What Causes Yellow Teeth in Adults: हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उनके दांत सफेद (Safed Dant) और मोतियों से चमकदार हों, पीले (Yeallow Teeth) और गंदे दांत पर्सनालिटी बिगाड़ देते हैं. इसके कारण कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है. दांतों में पीलापन खराब ओरल हेल्थ (Oral Health) साफ सफाई की कमी, एनामेल को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों का उपयोग से हो सकता है. इसके साथ ही कभी कभी दांतों के ऊपरी परत से एनामेल हट जाती है और इसके नीचे की पीली परत जिसे डेंटिन (Dentin layer of tooth) कहते हैं दिखाई पड़ने लगती है. कई बार रेगुलर ब्रशिंग के बावजूद दांतों की सफेदी बरकरार नहीं रह पाती है. बहुत से लोग दांतों के पीलेपन की समस्या (Problem of Yellow teeth) से परेशान रहते हैं. दांतों का पीलापन (Causes of yellow teeth) के कई कारण हो सकते हैं.