Teeth Whitening Tips: ब्रश ही नहीं दांतों को चमकाने के लिए करें ये 3 काम, कुछ ही दिनों में दूध जैसे सफेद नजर आएंगे दांत

Teeth Whitening Remedies: दांतों को सफेद बनाना है तो आप कुछ घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं.

How Can I Whiten My Teeth: कई बार ऐसा होता है कि आप मुंह खोलकर, खिलखिलाकर हंसने से परहेज करते हैं. दांतों के पीलेपन की वजह से डर होता है कि कहीं आपका मजाक न बन जाए. दांतों की गंदगी और पीलापन (Yellowing Of Teeth) आपको कभी भी शर्मिंदगी महसूस करवा सकता है. हालांकि दांतों को सफेद बनाना है तो आप कुछ घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं. कुछ नेचुरल टीथ व्हाइटनिंग एजेंट हैं जो आपको दूध जैसे सफेद दांत (White Teeth) दे सकते हैं. यहां कुछ कारगर तरीके हैं जिनको फॉलो कर आप आसानी से अपने दांतों का पीलापन दूर कर सकते हैं.