Ramadan 2023: रोजा रखते वक्त ऐसे रखें अपनी सेहत का ख्याल, कुछ गलतियां सेहत पर डाल सकती हैं बुरा असर

रोजा रखते वक्त रखें इन बातों का ख्याल (Keep these things in mind while fasting):

जैसा कि हमने पहले कहा कि स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने खान -पान पर ध्यान दें. इसलिए सुबह की सहरी के वक्त आपको ऐसी चीजों को खाना चाहिए जो आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी दे सकें. इसके अलावा रोजा के दौरान ज्यादा धूप में ना निकलें. जितना हो सकें धूप से बचकर रहें. अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ध्यान रखें कि वहां जाकर आप ज्यादा घूमे टहले नहीं एक जगह पर ही बैठकर काम करें, जिससे आपकी ज्यादा एनर्जी खर्च ना हो. अगर आपको भूख और प्यास लगती है तो आप सोने की कोशिश करें. शाम को इफ्तारी के समय पहले हल्का खाना खाएं, उसमें फल, जूस और कुछ लाइट स्नैक्स को शामिल करें. एक साथ अचानक से बहुत सारा हैवी खाना ना खाएं. ज्यादा ऑयली और स्पाइसी खाना एवाइड करें क्योंकि ऐसा करने से आपको प्यास लगेगी. अपने खाने में फाइबर युक्त खाना और हरी सब्जियां शामिल करें ये शरीर को एनर्जी देता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.