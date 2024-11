Premanand Maharaj Remedies: जरूरत से ज्यादा आती है नींद, तो प्रेमानंद महाराज के बताए इन उपायों को करें फॉलो, चट से गायब होगी नींद

What To Do If You Feel Too Sleepy: सेहत के लिहाज से हमेशा ये सलाह दी जाती है कि पर्याप्त नींद लें. लेकिन ये कैसे पता करें कि कितनी नींद पर्याप्त है. क्या पर्याप्त नींद लेने का मतलब ये है कि जब मौका मिले तब सो लिया जाए. या, जरूरत से ज्यादा सोया जाए. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कम सोना सेहत के लिए हानिकारक है तो जरूरत से ज्यादा सोना भी नुकसानदायी ही है. प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) ने अपने एक प्रवचन (Pravachan) में ज्यादा सोने के नुकसान बताए हैं. चलिए जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोया जाए तो क्या नुकसान होता है. और उससे कैसे बचा सजा सकता है.

नींद भगाने के लिए अपनाएं प्रेमानंद महाराज के कारगर टिप्स | Effective Tips From Premanand Maharaj, How to Stop Oversleeping

ज्यादा सोने के नुकसान

प्रेमानंद महाराज का कहना है कि जो लोग ज्यादा सोते हैं वो खुद अपनी क्षमता घटाते हैं. ऐसे लोग तेज विहीन हो जाते हैं. ज्यादा देर तक सोने से उनका उत्साह भी कम होने लगता है. साथ ही उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती भी नहीं रहती है. इसलिए नींद उतनी ही लेनी चाहिए जितनी जरूरी हो.

कैसे करें समय निर्धारण?

सोने और जागने को लेकर भी प्रेमानंद महाराज ने कुछ खास सलाह दी है. प्रेमानंद महाराज का कहना है कि सोना और जागने का समय भी खुद ही तय करना होता है. अगर आप क निश्चित समय पर सोते हैं और निश्चित समय पर जागते हैं तो आपका शरीर खुद ही, खुद को एक चक्र में ढाल लेता है. यानी कि बॉडी क्लॉक उस समय के हिसाब से तय हो जाती है. और, एक निश्चित समय पर नींद आने लगती है और खुलने भी लगती है. ऐसा करने से लाइफ स्टाइल पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है.

इस बारे में प्रेमानंद महाराज ने अपने तरीके से समझाइश दी है. उनका कहना है कि जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं तो वो प्रमाद बन जाता है. जो लोग ज्यादा सोते हैं वो अपना जीवन खराब करते हैं. और, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो एक किस्म का अपराध करते हैं. इसलिए कम खाना चाहिए, कम बोलना चाहिए और कम ही सोना भी चाहिए.

