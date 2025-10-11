विज्ञापन
विशेष लिंक

प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें किस बीमारी से हैं ग्रस्त, कैसा चल रहा है इलाज

Premanand Maharaj Health Condition: मथुरा पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की अफवाह फैलाते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Read Time: 2 mins
Share
प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें किस बीमारी से हैं ग्रस्त, कैसा चल रहा है इलाज
Premanand Maharaj Health Condition: प्रेमानंद महाराज की किडनी लंबे समय से फेल हैं.

Premanand Maharaj Health Condition: प्रेमानंद महाराज इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं. जिसके चलते हाल ही में उनकी प्रतिदिन सुबह निकलने वाली तीर्थयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया है. इससे पहले भी कई अवसरों पर उनकी सेहत के कारण यह पदयात्रा कई दिनों तक स्थगित की जा चुकी है. प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह-तरह की अटकले लगाई जा रही है. प्रेमानंद महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि जब भी आश्रम से बुलाया जाता है वो चले जाते हैं. बता दें कि प्रेमानंद महाराज की किडनी फेल हैं. जिसके चलते उनकी सेहत समय-समय पर खराब हो जाती है. किडनी फेल होने पर डायलिसिस करना होता है. कहा जाता है कि प्रेमानंद महाराज का रोज डायलिसिस होता है, जिसमें कम से कम चार घंटा का समय लगता है.

हर दिन देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए काली कुंज आश्रम आते हैं. जब उन्हें यह पता चला कि महाराज अब पदयात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो कई भक्त भावुक हो गए. इस बीच मथुरा पुलिस ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि आध्यात्मिक गुरु पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनकी सेहत के बारे में अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की अफवाह फैलाते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

अब आइए बात करते हैं आखिर डायलिसिस होने पर मरीज को किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

जब किसी की किडनी खराब होती है तो डायलिसिस की जरूरत पड़ती. डायलिसिस के कारण कई बार शरीर में कमजोरी आ जाता है. यहां तक की नींद पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और सही से नींद तक नहीं आती है. कई बार तो मरीज डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Premanand Maharaj Health Condition, Premanand Maharaj Health Issue, Premanand Maharaj Health Update, Premanand Maharaj Kidney, Kidney Failure Baba Vrindavan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com