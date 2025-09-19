विज्ञापन
विशेष लिंक

इस अभियान के तहत महिलाओं को मिल रही है मुफ्त स्वास्थ्य जांच, आप मिस न करें ये मौका

इन शिविरों में गैर-संचारी रोगों जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जा रही है. इसके अलावा, एनीमिया की जांच और उपचार, गर्भवती महिलाओं के लिए एएनसी चेकअप, प्रेगनेंसी के दौरान देखभाल, एमसीपी कार्ड वितरण और बच्चों के लिए टीकाकरण सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं.

Read Time: 3 mins
Share
इस अभियान के तहत महिलाओं को मिल रही है मुफ्त स्वास्थ्य जांच, आप मिस न करें ये मौका
अपने इलाके में लगे मेडिकल शिविर में जाकर इस अभियन के तहत अपनी जांच जरूर करवाएं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किए गए ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' के तहत पूरे देश में मेगा मेडिकल और रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. ये शिविर 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगे. इस विशेष अभियान के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए मुफ्त स्वास्थ्य जांच और उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है. देश के जिलों के विभिन्न कस्बों में छोटे-बड़े मेडिकल शिविर आयोजित किए गए हैं. इन शिविरों में महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है. विशेष शिविरों में सामान्य शारीरिक जांच से लेकर कैंसर स्क्रीनिंग, ईएनटी जांच, नेत्र जांच, मानसिक स्वास्थ्य जांच सहित विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं.

गांधीनगर के मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों और इकाइयों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इन शिविरों में सुपर स्पेशियलिटी और स्पेशियलिटी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, नेत्र रोग, और दंत चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल हैं. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी पीएचसी में मरीजों की स्क्रीनिंग और निदान किया जा रहा है. 

कौन-कौन सी जांच की जा रही है

उन्होंने कहा कि इन शिविरों में गैर-संचारी रोगों जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जा रही है. इसके अलावा, एनीमिया की जांच और उपचार, गर्भवती महिलाओं के लिए एएनसी चेकअप, प्रेगनेंसी के दौरान देखभाल, एमसीपी कार्ड वितरण और बच्चों के लिए टीकाकरण सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं. स्वच्छता, मासिक धर्म स्वच्छता और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि सुबह से ही 100 से अधिक लोगों ने ओपीडी में इन सेवाओं का लाभ उठाया है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा निदान और मुफ्त दवाएं प्रदान की गई हैं. डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉ. विष्णु जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर गांधीनगर जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' के तहत महिलाओं के लिए व्यापक मेडिकल चेकअप अभियान चलाया जा रहा है. यह पहल महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह अभियान 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा. काफी संख्या में महिलाएं स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर स्वास्थ्य संबंधित सलाह ले रही हैं.

आपने इलाके में लगे मेडिकल शिविर में जाकर इस अभियन के तहत अपनी जांच जरूर करवाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan, Free Health Check-up, Poshan Abhiyaan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com