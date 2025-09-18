विज्ञापन

सेहतमंद रहने के लिए बचपन से ही पोषण का ध्यान रखना है जरूरी, महिलाएं न करें नजरअंदाज

महिलाओं की सेहत को नजरअंदाज करना आगे चलकर गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है. बचपन से ही सही पोषण, व्यायाम और नियमित हेल्थ चेकअप की आदत डालकर वे 50 की उम्र के बाद भी फिट और हेल्दी रह सकती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
सेहतमंद रहने के लिए बचपन से ही पोषण का ध्यान रखना है जरूरी, महिलाएं न करें नजरअंदाज
20, 30 और 50 की उम्र में महिलाओं को किन चेकअप और पोषण की है जरूरत?

Women Health Tips: 'महिला स्वस्थ तो परिवार और देश स्वस्थ'....ये बात तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन सच यही है कि महिलाएं अपनी सेहत को सबसे आखिर में रखती हैं. यही वजह है कि 40–50 की उम्र आते-आते वे आसानी से गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाती हैं. ऐसे में जरूरी है कि महिलाओं को बचपन से ही कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उम्र बढ़ने के बाद भी सेहत मजबूत बनी रहे.

बचपन से किशोरावस्था तक (Childhood to Teenage)

  • लड़कियों का हीमोग्लोबिन 12 वर्ष की उम्र में 12 होना चाहिए.
  • इस उम्र में पोषक आहार, आयरन और हरी सब्जियां बहुत जरूरी हैं.
  • हेल्दी बॉडी का बेस यहीं से तैयार होता है, जो प्रजनन उम्र में काम आता है.
Latest and Breaking News on NDTV

20 की उम्र में बोन बैंक बनाएं (20s: Build Bone Bank)

  • 20 से 30 की उम्र में हड्डियों का निर्माण सबसे तेज़ होता है.
  • कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन D से भरपूर डाइट लें.
  • योग, खेलकूद और रेगुलर एक्सरसाइज से बोन स्ट्रॉन्ग रहेंगी.

लाइफस्टाइल डिज़ीज का खतरा (30s to 40s: Lifestyle Diseases Risk)

  • इस उम्र में वर्कआउट, बैलेंस्ड डाइट और हेल्थ चेकअप ज़रूरी हो जाते हैं.
  • मोटापा, डायबिटीज और हार्मोनल असंतुलन से बचाव के लिए रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग करवाएं.
Latest and Breaking News on NDTV

50+ में सतर्कता ज़रूरी (50+ Age: Menopause & Cancer Awareness)

  • मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हृदय रोग, आर्थराइटिस, डायबिटीज और एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है.
  • लगभग 80% महिलाओं को विटामिन D की कमी होती है—धूप और डाइट पर ध्यान दें.
  • सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन (9–14 साल) में लगवाएं.
  • 25 साल की उम्र के बाद लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में जागरूक होना चाहिए.
  • ओवेरियन कैंसर की जांच के लिए साल में एक बार पेल्विस अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Women Health, Women Health Tips, Health Care Tips For Women, Nutrition Campaign, Poshan Abhiyaan, LIFESTYLE
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com