पैरों में नजर आएं ये 3 लक्षण तो समझ जाओ Blood circulation हो गया है खराब, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं

Poor Blood Circulation Symptoms : हमारा शरीर हमें कई इशारे देता है, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है. ऐसा ही एक जरूरी इशारा है खराब ब्लड सर्कुलेशन (Sign of bad blood circulation) का. अगर आपके पैरों में कुछ खास तरह के लक्षण दिखें, तो समझ जाइए कि आपके शरीर में खून का दौरा ठीक से नहीं हो रहा है. इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए.

तो आइए जानते हैं पैरों में दिखने वाले वो 3 लक्षण जो बताते हैं कि आपके शरीर में खून का दौरा (Blood circulation) सही से नहीं हो रहा है..

यह भी पढ़ें

प्रेगनेंसी में क्या चीजें खानी चाहिए और क्या नहीं? जानिए पूरा Pregnancy Diet plan

पैरों में सूजन और भारीपन महसूस होना | Heavy leg cause

अगर आपको अक्सर अपने पैरों और टखनों में सूजन महसूस होती है, खासकर शाम के समय या लंबे समय तक खड़े रहने के बाद, तो यह खराब ब्लड सर्कुलेशन का एक बड़ा संकेत हो सकता है. इस सूजन को मेडिकल भाषा में 'एडिमा' कहते हैं. खराब सर्कुलेशन के कारण खून और अन्य लिक्विड फूड पैरों में जमा होने लगते हैं, जिससे पैर भारी और सूजे हुए महसूस होते हैं. कई बार जूते भी कसने लगते हैं.

पैरों में दर्द, ऐंठन या सुन्नपन | Leg pain cause

क्या आपको चलते समय या आराम करते समय भी पैरों में दर्द होता है? क्या कभी-कभी आपके पैरों में ऐंठन (क्रैम्प) आती है या सुन्नपन (नंबनेस) महसूस होता है? ये सभी खराब ब्लड सर्कुलेशन के लक्षण हो सकते हैं. जब ब्लड वेसेल्स में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, तो मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे दर्द और ऐंठन होती है. कभी-कभी पैरों में झुनझुनी भी महसूस हो सकती है. अगर आपको चलते समय काफ में दर्द होता है और रुकने पर आराम मिलता है, तो इसे 'क्लाउडिकेशन' कहते हैं, जो खराब सर्कुलेशन का एक खास संकेत है.

पैरों के रंग या टेंपरेचन में बदलाव और घाव देर से भरना | reason behind Leg color changes

अपने पैरों के रंग और तापमान पर भी ध्यान दें. अगर आपके पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, खासकर उंगलियां, तो यह खराब सर्कुलेशन का लक्षण हो सकता है. खून का दौरा ठीक न होने पर पैरों तक पर्याप्त गर्मी नहीं पहुंच पाती. इसके अलावा, पैरों का रंग भी बदल सकता है. कभी-कभी पैर नीले या बैंगनी दिख सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा लाल भी हो सकते हैं. अगर आपके पैरों में कोई छोटा-मोटा कट या घाव हो जाता है और वह सामान्य से ज्यादा समय ले रहा है भरने में, तो यह भी खराब ब्लड सर्कुलेशन की निशानी है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घाव को ठीक होने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते.

कब दिखाएं डॉक्टर को?

अगर आपको ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण लगातार महसूस हो रहे हैं, तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. खराब ब्लड सर्कुलेशन को नजरअंदाज करना दिल की बीमारियों, स्ट्रोक या यहां तक कि गैंग्रीन जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है.



धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)