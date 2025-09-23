दांतों पर घिसना शुरू कर दीजिए ये 2 चीजें, जमी पीली परत को करेंगी साफ...

Pile dant ka gharelu ilak : पीले दांतों की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है. कॉफी, चाय, सोडा, धूम्रपान और कुछ खाने की चीजें हमारे दांतों पर दाग छोड़ जाती हैं, जिससे वे पीले दिखने लगते हैं. ठीक से ब्रश न करना और मुंह की साफ-सफाई पर ध्यान न देना भी इसका एक बड़ा कारण है. लेकिन आप यहां बताए जा रहे दो घरेलू नुस्खों से अपने दांतों को नैचुरल तरीक से चमका सकते हैं...

पीले दांत साफ करने का देसी इलाज

एक चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें कुछ बूंद पानी की मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लीजिए. इस पेस्ट को अपने टूथब्रश पर लें और हल्के हाथों से अपने दांतों पर 1-2 मिनट तक ब्रश करें. ध्यान रहे, बहुत जोर से रगड़ना नहीं है, क्योंकि इससे दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंच सकता है. हफ्ते में 1-2 बार ही इसका इस्तेमाल करें. ज्यादा इस्तेमाल से दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ सकती है. ब्रश करने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला कर लें.

एक चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें एक चम्मच ताजा नींबू का रस मिलाएं. अब ये एक गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा, जिसमें थोड़ी झाग भी उठ सकती है. इस पेस्ट को अपने टूथब्रश पर लगाकर हल्के हाथों से अपने दांतों पर 1-2 मिनट तक ब्रश करें. इसके बाद अच्छी तरह कुल्ला कर लें. इसे भी हफ्ते में 1-2 बार से ज्यादा इस्तेमाल न करें. वहीं, हमेशा बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर और सीमित मात्रा में ही यूज करें.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)