पानी से बार-बार आंखें धोना है गंदगी आदत, आई स्पेशलिस्ट ने बताए इससे जुड़े नुकसान

Pani Se Aankh Dhone Ke Nuksan: क्या आप भी उन लोगों में से हैं, जो बार-बार अपनी आंखों को ठंडे पानी से साफ करते हैं. दरअसल हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि आंखों को ठंडे पानी से धोया जाए तो ये साफ रहती हैं और नजर भी सही बनीं रहती है. लेकिन आंखों को पानी से धोने से जुड़ी ये धारणा एकदम गलत है. आई स्पेशलिस्ट के अनुसार ऐसा करने से आंखों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है. गुंजन तनेजा के पॉडकास्ट में आए आई स्पेशलिस्ट डॉ राहिल ने बताया कि बार-बार पानी से आंखें धोना एक गंदगी आदत है, ऐसा करने से आंखें सूखने लग जाती है. ड्राई आई होने पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आंखों में हर एक या दो घंटे बाद दवाई डालनी पड़ती है. इसलिए ये आदत छोड़ने में ही भलाई है.

नंगे पर घास पर चलना कितना असरदार

कई लोग सुबह के समय नंगे पैर घास पर चलते हैं. ऐसा माना जाता है कि नंगे पैर घास पर चलने से तलवों को ठंडक मिलती है और आंखों की रोशनी सही बनीं रहती है. कई लोगों तो ये भी मानते हैं कि घास पर चलने से चश्मा भी उतरा जाता है. हालांकि आई स्पेशलिस्ट डॉ राहिल ने इसे पूरी तरह से गलत बताया है और कहा कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं है. घास पर चलने का आंखों की रोशनी से कोई संबंध नहीं हैं.

गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है?

गाजर खाना आंखों के लिए अच्छा माना जाता है और कहा जाता है कि इसे खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है. जब ये सवाल आई स्पेशलिस्ट डॉ राहिल से पॉडकास्ट में पूछा गया तो उन्होंने इस धारणा को एकदम गलत बताया.

सेहतमंद आंखों के लिए इन बातों का रखें ध्यान

आंखे सेहतमंद बनी रहे इसके लिए आप इनका खासा ध्यान रखें. टी.वी, मोबाइल फोन और लैपटॉप का अधिक देर तक इस्तेमाल न करें. इन्हें देर तक देखने से आंखों पर सीधा असर पड़ता है और ये कमजोर हो सकती हैं.

डायबिटीज आंखों के लिए घातक मानी जाती है. ये बेहद ही जरूरी है कि शरीर में शुगर का स्तर कंट्रोल में रहे. एक बार डायबिटीज होने पर उसे सही नहीं किया जा सकता है और डायबिटीज आंखों के लिए घातक मानी जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)