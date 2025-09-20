पाचन शक्ति कमजोर होने पर बार-बार जाना पड़ सकता है वॉशरूम! ऐसे करें इसे मजबूत

Pachan Tantra Majboot Kaise Kare: पाचन शक्ति कमजोरी होने पर खाना सही से नहीं पचता है और दस्त, अपच, गैस और कमजोरी जैसी समस्याएं होने लग जाती है. पाचन शक्ति कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बिना सफाई वाला, अधिक तला-भुना और बासी खाना खाना. कमजोर पाचन क्रिया के कारण पेट अक्सर खराब भी रहता है. सेहतमंद शरीर पाने के लिए ये जरूरी है कि आपकी पाचन शक्ति सही बनी रहे.

पाचन शक्ति कमजोर होने पर क्या करें

पाचन शक्ति कमजोर होने पर गैस की समस्या हो जाती है और बार तो दस्त शुरू हो जाते हैं. ऐसे में बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है. इसलिए आप भूलकर भी इस दौरान भारी भोजन न करें. हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, छाछ और जीरा पानी पीएं. इस दौरान मसालेदार, तला-भुना और बासी भोजन का सेवन भूलकर भी न करें

पाचन शक्ति कैसे मजबूत करें-

हरी सब्जियां खाएं

हरी सब्जियों में पाए जाने वाले पोषण तत्व पाचन शक्ति को मजबूत बनाते हैं. अपनी डाइट में पत्ते दार सब्जियों को जरूर शामिल करें. दिन में कम से कम एक बार हरी सब्जी जरूर खाएं. नियमित रूप से हरी सब्जी खाने से पाचन तंत्र सही से काम करेगा. इसके अलावा रोज का एक फल भी जरूर खाएं

प्रोटीन युक्त आहार शामिल करें

पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रोटीन युक्त आहर भी डाइट में शामिल करें. दही, दूध और पीनर का सेवन जरूर करें. इसके अलावा फाइबर युक्त चीजें भी खाएं

पानी अच्छी मात्रा में पीएं

पानी शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है और एक व्यक्ति को कम से कम दिन में 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए. अगर आप कम मात्रा में पानी पीते हैं ,तो इस आदत को बदल दें. कम मात्रा में पानी पीने से पाचन तंत्र पर बुर असर पड़ता है.

योगा करें

योग और प्राणायाम भी पाचन शक्ति को मजबूत किया जा सकता है. पवनमुक्तासन, वज्रासन, अग्निसार क्रिया और अनुलोम-विलोम प्राणायाम से पाचन शक्ति सही से काम करती है.

इनहेलेंट ड्रग्स के प्रकार क्या-क्या होते हैं? डॉक्टर से जानें क्यों हैं ये खतरनाक

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)