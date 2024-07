न्यूट्रिशनिष्ट ने बताया किन चीजों को खाकर आता है चेहरे पर नेचुरल ग्लो, आपको भी कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा फर्क

How To Get Natural Glow On Face: साफ त्वचा पाना कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है. हम सभी ने ग्लोइंग स्किन पाने के लिए खूब सलाह सुनी हैं कि खूब पानी पिएं और आपकी त्वचा साफ और पिंपल-फ्री हो जाएगी, लेकिन क्या यह वाकई काफी है? चमकती त्वचा पाने के लिए हाइड्रेशन जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ पानी पीने से स्किन ग्लो करने लगती है. साफ त्वचा पाने में हमारी डाइट भी बड़ी भूमिका निभाती है. पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स स्किन हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जबकि प्रोसेस्ड और शुगरी फूड्स दाग-धब्बे और स्किन रिलेटेड प्रोब्लम्स का कारण बन सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने सुस्त स्किन से छुटकारा पाने के लिए कुछ फूड्स का सेवन करने की सलाह दी इंस्टाग्राम पर एक लेटेस्ट वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कि तीन फूड्स हैं जिन्हें हमें "स्किन को निखारने वाले विटामिन और हेल्दी फैट के लिए अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए,"

ग्लोइंग स्किन के लिए क्या खाना चाहिए? | What To Eat For Glowing Skin?

1. पपीता

वह पपीता खाने की सलाह देती हैं. पपीता विटामिन सी से भरपूर होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से लड़ता है, जो स्किन सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और सुस्ती पैदा करते हैं. विटामिन सी कोलेजन उत्पादन को भी बढ़ाता है, जिससे आपकी त्वचा कोमल और जवां चमकती है. बस इतना ही नहीं. पपीते में पपेन नामक एंजाइम होता है, जो प्राकृतिक एक्सफोलिएंट के रूप में काम करता है. यह डेड स्किन सेल्स को हटाता है, जिससे त्वचा चमकदार और हेल्दी दिखती है. पपीता आपकी स्किन सेल्स की मरम्मत करने को बढ़ावा देकर चिकनी, तरोताजा और ज्यादा चमकदार बनाने में मदद करता है. पपीता आपकी त्वचा को शानदार दिखने और महसूस करने में मदद करेगा.

यह भी पढ़ें: हिना खान दे रहीं हिम्मत और हौंसले की मिसाल, खुद के बालों से बनवा रहीं विग, मां का फूटा दर्द...

2. एलोवेरा

डॉ. अग्रवाल के अनुसार, साफ त्वचा के लिए जरूरी अगला फूड एलोवेरा है. इसके हाइड्रेटिंग गुण इसे सुस्त, डिहाइड्रेटिंग स्किन के लिए गेम-चेंजर बनाते हैं. एलोवेरा जेल त्वचा में हाइड्रेशन लेवल को फिर से भरकर आपकी त्वचा को कोमल और चमकदार बनाता है. एलोवेरा में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो जलन और लालिमा को शांत कर सकते हैं, जो सुस्त रंगत के सामान्य कारण हैं. एलोवेरा त्वचा को शांत करता है और नमी को बनाए रखता है, जिससे आपको चमकदार और ज्यादा चमकदार त्वचा पाने में मदद मिलती है.

3. अलसी के बीज

उनकी लिस्ट में लास्ट आइटम अलसी के बीज हैं. इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, जरूरी फैट भरपूर मात्रा में होते हैं जो त्वचा के अवरोधक कार्य को बनाए रखते हैं, नमी को बनाए रखते हैं और इसे एनवायमेंट डैमेज से बचाते हैं. इससे त्वचा ज्यादा चमकदार और कोमल हो जाती है. अलसी के बीजों में लिग्नान होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट और एस्ट्रोजन जैसे गुणों वाले पौधे के यौगिक हैं. लिग्नान सूजन को कम करने और कोशिका के टर्नओवर को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जिससे त्वचा का रंग ज्यादा चमकदार और हेल्दी हो जाता है. अपनी डाइट में अलसी के बीजों को शामिल करके आप अंदर से बाहर तक चमकते रहेंगे.

यह भी पढ़ें: सुबह शाम पी लीजिए इस मसाले का पानी, नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल पिघलकर निकलेगा बाहर, रगों में दौड़ेगा खून

उनकी पूरी पोस्ट यहां पढ़ें:

तो, इन पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें और सुस्त स्किन से छुटकारा पाकर स्किन को चमकदार बनाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)