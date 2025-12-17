अब डॉक्टर ने लिखी अबूझ पर्ची तो हो रही निगरानी, जानिए कहां शिकायत कर सकते हैं मरीज

क्या आप भी डॉक्टर की हैंडराइटिंग से परेशान हो जाते हैं? आपने देखा होगा डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वह आसानी से हर किसी को समझ नहीं आता है. लेकिन, अब डॉक्टर दवा की पर्ची लिखने में मनमानी नहीं कर पाएंगे. उन्हें अब साफ और पढ़ने योग्य प्रिस्क्रिप्शन की पर्ची लिखना अनिवार्य होगा. इसको लेकर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ने बड़ा फैसला किया है. आयोग के फैसले के तहत अब देश के सभी मेडिकल कॉलेज में एक उप समिति का गठन होगा जो डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चियों की निगरानी करेगी.

NMC ने क्यों लिया फैसला?

एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को आदेश जारी करते हुए कहा कि वे ड्रग्स एंड थेरैप्यूटिक्स कमेटी (DTC) के तहत एक विशेष उप समिति का बनाएं जो डॉक्टरों की पर्चियों की मॉनिटरिंग करेगी. दरअसल, ज्यादातर डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन लिखावट इतनी जटिल होती है कि वह ना तो समझ में आती है और ना ही पढ़ने योग्य होती है. ऐसे में ये पर्चियां मरीजों के हेल्थ सिस्टम के लिए गंभीर समस्या के रूप में उभर रही हैं जिनसे गलत दवा, इलाज में देरी और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम तक हो सकते हैं. इस मामले में एक्सपर्ट्स और न्यायपालिका दोनों ही आवाज उठा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: कम उम्र में ही क्यों फेल हो रहे हैं लिवर और किडनी? लिवर के सबसे बड़े डॉक्टर ने बताया, किचन की ये 5 चीजें हैं जिम्मेदार

कोर्ट ने सख्ती के बाद हुआ फैसला:

पिछले दिनों पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट डॉक्टरों की पर्ची लिखावट को लेकर टिप्पणी की थी. अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि साफ और पढ़ने योग्य मेडिकल पर्ची मरीजों के स्वास्थ्य के अधिकार का हिस्सा है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले से मौजूद मेडिकल नियमों और आचार संहिता में डॉक्टरों के लिए साफ लिखावट अनिवार्य की गई है, लेकिन इसका पालन व्यवहार में नहीं हो रहा है.

मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर डॉ आनंद पांडेय का कहना है कि ज्यादातर डॉक्टरों की हाथ से लिखी गई पर्चियां इतनी खराब लिखी होती हैं कि उन्हें केमिस्ट और फार्मासिस्ट भी बहुत मुश्किल से ही समझ पाते हैं ऐसे पर्चियों में दवाओं का सही खुराक, समय, नाम और निर्देश जैसी जरूरी जानकारी साफ नहीं हो पाती है, जिससे मरीज को गलत दवा या गलत खुराक मिल जाने का खतरा बढ़ जाता है.

मेडिकल स्टूडेंट्स को दी जाएगी जानकारी:

एनएमसी ने आदेश में कहा कि मेडिकल कॉलेजों में गठित उप समिति नियमों से हटकर लिखी गई पर्चियों की पहचान करेगी और उन्हें सुधार के लिए सलाह देगी. इसकी जानकारी कॉलेज की तरफ से आयोग को दी जाएगी. आयोग ने आदेश में यह भी साफ किया है कि अब मेडिकल छात्रों को पढ़ाया जाएगा कि पर्ची साफ, साफ और पढ़ने योग्य कैसे लिखी जाए. मौजूदा नियमों को देखें तो डॉक्टरों को दवाएं जेनेरिक नाम से साफ और बेहतर हो तो कैपिटल लेटर में लिखनी चाहिए. इस नियम का पालन पहले से अनिवार्य है, लेकिन अब इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: कैंसर कैसे होता है, बाहर से शरीर में आता है या अंदर ही कहीं शुरू होता है? बचाव के 5 तरीके

पर्ची साफ नहीं लिखी हो तो करें शिकायत:

आयोग के अनुसार, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत वैध पर्ची के बिना दवा नहीं दी जा सकती. फार्मेसी एक्ट, 1948 भी इसी नियम की वकालत करता है जबकि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रूल बिना रजिस्ट्रेशन के पर्ची जारी करने पर रोक लगाते हैं. ऐसे में हर डॉक्टर को साफ पर्ची लिखनी चाहिए और उस पर अपना नाम और पंजीकरण संख्या जरूर दर्ज करनी चाहिए. अगर ये जानकरी नहीं हैं तो सीधे मेडिकल काउंसिल या जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से शिकायत की जा सकती है.

डिजिटल रिकॉर्ड से बदलाव संभव:

एनएमसी ने अपने आदेश में यह भी संकेत दिया है कि डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जैसे उपाय आने वाले समय में गलतियों को कम कर सकते हैं. हालांकि, तब तक हाथ से लिखी जाने वाली पर्चियों में स्पष्टता और पढ़ने योग्यता बेहद जरूरी है.

डॉक्टर क्यों साफ नहीं लिखते पर्ची?

नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक (प्रो.) लोकेश सिंह शेखावत ने कहा कि कई डॉक्टरों पर मरीजों का बहुत ज्यादा बोझ होता है. ऐसे में साफ और बड़े अक्षरों में पर्ची लिखने में ज्यादा वक्त लगता है जबकि जल्दी-जल्दी लिखने से काम तेजी से हो जाता है.

जोधपुर एम्स के डॉक्टर शुभम आनंद ने बताया कि इस समस्या की एक बड़ी वजह छोटे क्लीनिक और नर्सिंग होम हैं. कई नर्सिंग होम के अपने फार्मेसी होते हैं, जहां डॉक्टर ऐसी पर्ची लिखते हैं, जिसे सिर्फ उसी फार्मेसी वाला समझ सके. इससे मरीज को मजबूरी में उसी जगह से दवा लेनी पड़ती है. इसी तरह कुछ छोटे क्लीनिकों में डॉक्टर जानबूझकर अस्पष्ट या उलझी हुई लिखावट में पर्ची लिखते हैं, ताकि मरीज किसी खास फार्मासिस्ट से ही दवा खरीदे. ऐसे मामलों में डॉक्टर को दवा की बिक्री पर कमीशन मिलता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)